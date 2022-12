Bundestrainer Hansi Flick : Der DFB hat den Aufbruch verpasst

Als Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), am Flughafen von Doha seine Abschiedsworte zum WM-Reinfall sprach, kündigte er ein „geordnetes Verfahren“ an. Seine an die sportliche Führung der Nationalmannschaft formulierten Erwartungen ließen keinen anderen Schluss zu, als dass auch die Zukunft von Hansi Flick als Bundestrainer davon abhängen würde, welche Erklärungen und Per­spektiven er in seiner ersten Analyse aufzeigen kann.

Seit Donnerstag weiß man: Das Ergebnis stand schon vor der Analyse fest. Es sei „nicht eine Sekunde angedacht“ gewesen, dass es auf eine Trennung hinauslaufen könnte, sagte der Erste Vizepräsident, Hans-Joachim Watzke zum Krisentreffen zwischen der Spitze des DFB und seines Bundestrainers. Echte Aufarbeitung sieht anders aus. Nach so einem Abschneiden hätte es selbstverständlich sein müssen, zumindest ergebnisoffen alle Möglichkeiten zu prüfen.