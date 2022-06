Aktualisiert am

„Wie weit sind wir in Deutschland hintendran?“

Karim Adeyemis Aufstieg : „Wie weit sind wir in Deutschland hintendran?“

Karim Adeyemi spielt in der kommenden Saison für Borussia Dortmund. Bild: picture alliance / augenklick/Marcel Engelbrecht/fi

Karim Adeyemi soll die Nationalelf und Borussia Dortmund beflügeln. Sein Aufstieg erzählt viel über das, was in Deutschland in der Talentförderung falsch läuft. Eine Spurensuche dort, wo alles begann.