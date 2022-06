DFB-Elf gegen Ungarn : Die Rückkehr des großen Bruders Joshua Kimmich

Beim Reden über Fußball kommt es manchmal, das weiß man nicht erst seit der Causa Kaben/Kroos, auch auf die Feinheiten in den Fragen an. In der vergangenen Woche saß Joshua Kimmich bei der Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft, es war noch kein Ball gerollt in den Spielen der Nations League, aber Kimmich fand sich ein Stück weit in der Defensive. Ob er den Eindruck habe, schon wieder voll angekommen zu sein, auch in der Wahrnehmung der anderen, nachdem er die vergangenen Maßnahmen verpasst hatte? Wie es denn mit der Kritik sei, er würde dem Spiel zu wenig Stabilität geben: Erwarten Sie da mehr von sich?

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Das waren keine inquisitorischen Fragen, aber sie sagten schon etwas darüber aus, wie Kimmich gerade gesehen wird. Kimmich stand nicht auf und rief laut: Respekt! Er antwortete wohlerzogen und sachlich. Was Punkt eins betreffe, habe er schon das Gefühl, „dass ich durchaus gern gesehen bin“.