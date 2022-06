DFB-Team in Ungarn : Hofmann und die Fehlzündung im Kopf

Es war eine ziemlich glasklare Situation in jener 72. Minute, als Jonas Hofmann und Timo Werner sich im Paarlauf Péter Gulácsi näherten. Ein klassisches Zwei-gegen-eins gegen den Torhüter, zentrale Position, ideale Abstände, ein Muss von einem Tor. Eigentlich. Darüber, wie es dann anders kam, sprach Hofmann recht aufgeräumt nach dem 1:1 der Nationalmannschaft gegen Ungarn. Die Überschrift könnte heißen: Wenn der Kopf ins Spiel kommt. Der von Gulácsi zum Beispiel.

Nations League Liveticker

Christian Kamp Sportredakteur.

Der erinnerte sich in jenem Moment am Samstagabend daran, dass dieser Hofmann in der vergangenen Bundesligasaison schon einmal so frei vor ihm aufgetaucht war, im Trikot von Borussia Mönchengladbach, und kurz entschlossen ins kurze Eck verwandelt hatte. Daraus zog Gulácsi den Schluss, diesmal länger stehen zu bleiben, die Entscheidung hinauszuzögern. So jedenfalls erzählte Hofmann das. Und dann kam dessen eigener Kopf ins Spiel – und zwar auf ungünstig unentschiedene Weise.