Deutsche Nationalmannschaft : Jamal Musiala und das Prinzip Leichtigkeit

Am Samstag haben zwei deutsche Offensivspieler 90 Minuten lang gegen Israel Fußball gespielt. Man könnte es aber auch anders formulieren: Am Samstag konnte man 90 Minuten lang zwei unterschiedlichen Prinzipien beim Fußballspielen zuschauen. Da war auf der einen Seite das Draxler-Prinzip. Es gab Momente, in denen der Mann von Paris Saint-Germain wie das aussah, was sich der deutsche Fußball lange von ihm versprochen hat: ein Ausnahmekönner am Ball mit der Fähigkeit, technische Extraklasse mit Hochgeschwindigkeit zu vereinen, wie das nur Wenige können.

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Gleich am Anfang hatte Draxler so eine Szene, es sah aus wie Fußball auf der Playstation, zwei oder drei israelische Spieler fühlten sich wie schlecht programmierte Avatare, das Publikum raunte. Aber je mehr von den 90 Minuten vergangen waren, desto mehr drängte sich ein anderer Eindruck in den Vordergrund: dass das Spiel und Julian Draxler irgendwie nicht zusammenfinden.