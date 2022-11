Bundestrainer nach Niederlage : Das sagt Hansi Flick zum drohenden WM-Aus

Bundestrainer Hansi Flick hat das zweite WM-Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien am kommenden Sonntag zum Endspiel erklärt. „Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, so müssen wir das Ganze angehen“, sagte Flick am Donnerstag, einen Tag nach dem bitteren 1:2 zum deutschen WM-Auftakt gegen Japan. Gegen die Spanier müssten „viele Dinge“besser gemacht haben. Der DFB-Auswahl droht das WM-Aus.

„Im Nachhinein muss man sagen, auch wenn über 70 Minuten Vieles positiv war, war es am Ende, wenn man ins Detail geht, nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Flick über die Japan-Partie. „An den Schrauben müssen wir drehen und versuchen, die Dinge besser zu machen.“ Jeder einzelne Spieler müsse schauen, das Spiel „für sich einfach besser“ zu gestalten. „Wir haben einiges zu tun“, sagte Flick.

Die Kritik von Ilkay Gündogan an seinen Mitspielern nach dem 1:2 ist für den Bundestrainer deshalb auch „okay“. Das Trainerteam wolle „keinem Spieler was vorgeben“, sagte Flick. „Er hat das so auf den Punkt gebracht. Es ist wichtig, dass man dann im Spiel, wenn man unter Druck ist, den Mut hat, sich anzubieten.“

Quoten-Negativtrend setzt sich fort

Torschütze Gündogan, den Flick in der zweiten Halbzeit vor den Gegentoren beim Stand von 1:0 aus deutscher Sicht ausgewechselt hatte, hatte im ARD-Interview gesagt: „Wir haben es Japan zu einfach gemacht. Gerade beim zweiten Tor, ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren.“ Er kritisierte, dass man gefühlt habe, „dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte“.

Nationalspieler Leroy Sané ist nun womöglich eine Option für das voraussichtlich vorentscheidende WM-Spiel der DFB-Auswahl am Sonntag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) gegen Spanien. „Leroy ist gerade auf dem Platz und trainiert alleine für sich. Das ist positiv“, sagte Bundestrainer Flick. FC-Bayern-Profi Sané hatte das bittere 1:2 zum Auftakt wegen Knieproblemen verpasst. Flick hatte dies im Vorfeld bedauert, weil Sané „ein Unterschiedsspieler ist und ein Spiel alleine drehen kann mit seinen Qualitäten“.

Der 26-Jährige Sané wurde auf der linken Offensivseite von Jungstar Jamal Musiala ersetzt. Eine weitere Niederlage würde nun das vorzeitige WM-Aus Deutschlands bedeuten, wenn zuvor Japan gegen Costa Rica nicht verliert.

Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der umstrittenen WM in Qatar hat derweil im Schnitt weniger als zehn Millionen Interessierte an die Fernseher gelockt. Bei der Pleite gegen Japan am frühen Mittwochnachmittag hatten 9,230 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ARD eingeschaltet, wie die AGF Videoforschung am Donnerstag errechnete. Das ergab einen Marktanteil von 59,7 Prozent.

Bei der WM vor vier Jahren in Russland hatten das Erste und das ZDF in den drei Gruppenspielen des DFB-Teams im Schnitt jeweils mehr als 25 Millionen Menschen erreicht, die Marktanteile lagen zwischen 76,3 und 87,4 Prozent.

Die anderen Spiele des Mittwochs ohne deutsche Beteiligung blieben jeweils deutlich unter der Fünf-Millionen-Grenze. Die Abendpartie Belgien gegen Kanada (1:0) kam nur auf 4,333 Zuschauerinnen und Zuschauern (16,8 Prozent). Das Spiel der beiden deutschen Gruppengegner Spanien und Costa Rica (7:0) blieb mit 3,890 Millionen Menschen (21,9 Prozent) sogar unter vier Millionen.

Damit setzte sich der Negativ-Trend aus den ersten drei Tagen der umstrittenen WM in dem Wüsten-Staat fort. Am Sonntag, Montag und Dienstag hatte das ZDF aus Qatar übertragen.

Das Interesse ist deutlich geringer als bei der WM 2018 in Russland. Der Durchschnitt der Vorrunden-Spiele vor vier Jahren lag bei den ARD- und ZDF-Übertragungen bei über neun Millionen.