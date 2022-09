Weniger Thomas Müller wagen? : Die schwierige WM-Entscheidung für Hansi Flick

Das Wembley-Stadion hat dem deutschen Fußball ikonische Momente beschert. Netzer, der 1972 aus der Tiefe des Raumes kam, Bierhoff, der 1996 den goldenen Dreh fand, und Hamann, der 2000, nun ja, aus dem Hintergrund schoss.

Die jüngsten Bilder allerdings, die die Nationalmannschaft dort produzierte, waren welche von Jammer und Vergeblichkeit. Vom 29. Juni 2021, dem EM-Achtelfinale gegen England, schlummern diese drei Szenen noch abrufbereit im kollektiven Fußballgedächtnis: Thomas Müller, wie er nach seiner vergebenen Chance zum Ausgleich auf die Knie sinkt, Jamal Musiala, wie er in der zweiten Minute der Nachspielzeit des schon verlorenen Spiels auf seine Einwechslung wartet, und in gewisser Weise auch Joachim Löw, wie er mit Bastian Schweinsteiger, seinem WM-Helden von 2014, nach dem Ausscheiden in Sprach- und Hilflosigkeit vereint am Fernsehmi­krofon steht – das bizarre Ende einer Ära.