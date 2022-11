Flicks Plan für die WM : Generation Golf

Trotz WM-würdiger Form verzichtet Hansi Flick in Qatar auf Mats Hummels. Mario Götze hingegen gibt sein Comeback. Das zeigt deutlich, welchen Plan der Bundestrainer verfolgt.

Damals in Rio: Mario Götze hält den WM-Pokal in den Händen, Mats Hummels sieht zu. Bild: picture alliance / dpa

Der Geist von 2014 erschien am Donnerstag in mehrerlei Gestalt im Hauptquartier des Deutschen Fußball-Bundes: Bastian Schweinsteiger, Roman Weidenfeller, Sami Khedira und, in Schwarz-Weiß, Joachim Löw. Sie alle wünschten Hansi Flick und seinem Team eine erfolgreiche Weltmeisterschaft.

Auch Vertreter früherer Weltmeister-Jahrgänge meldeten sich anlässlich der Bekanntgabe des Kaders für Qatar per Videogruß zu Wort, aber wenn es um die Aussichten am Golf geht, soll die Generation 2014 als Blaupause dienen: mit einem speziellen Spirit, der möglichst bis zum Titel trägt.