Fußball-WM in Qatar : Die Anspannung im deutschen Team wächst

Bald geht es los für die DFB-Auswahl bei der Fußball-WM. Vor Deutschlands Auftakt in Qatar geben die Nationalspieler Serge Gnabry und Thilo Kehrer einen Einblick in das derzeitige Innenleben des Teams.

Am Tag der WM-Eröffnung in Qatar steigt auch die Anspannung und Vorfreude im Kreise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Man kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Wir sind alle einen Ticken mehr angespannt“, sagte Bayern-Profi Serge Gnabry am Sonntag in Al-Shamal. Die deutschen Spieler müssen sich noch bis Mittwoch (14.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) gedulden, bis sie in Doha gegen Japan ins WM-Turnier starten. Weitere Gruppengegner sind Spanien und Costa Rica. „Wir freuen uns extrem“, sagte der formstarke Gnabry, der in der Startelf von Hansi Flick erwartet wird.

„Man spürt eine Anspannung. Jetzt kommt es in die heiße Phase“, sagte auch Abwehrspieler Thilo Kehrer wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel zwischen WM-Gastgeber Qatar und Ecuador. In den weitestgehend geheim abgehaltenen Trainingseinheiten sei die Intensität nun noch einen Ticken höher, berichtete Gnabry. Im Kampf um die Startelfplätze gehe es „ums Ganze“. 26 Akteure umfasst der DFB-Kader, aber nur elf können gegen Japan beginnen. „Der Bundestrainer entscheidet“, sagte Kehrer.

Der in der Abwehrkette auf allen vier Positionen einsetzbare Profi von West Ham United gilt als erste Option für die rechte Seite. In den bislang 16 Länderspielen unter Flick kommt der 25-Jährige mit 1176 Minuten auf die längste Einsatzzeit gefolgt von Bayern-Profi Joshua Kimmich (996) und Timo Werner (941). Der Angreifer von RB Leipzig verpasst die WM wegen einer Fußverletzung.

Kehrer erzählte am Sonntag auch von seinem Sommer-Transfer zu Premier-League-Klub West Ham. In der „besten Liga der Welt“ sei „jedes Spiel eine große Herausforderung“, sagte er. „Das ist genau das, was ich gesucht habe“.

Die Abwehrarbeit sei „von Natur aus meine Hauptstärke“, sagte er – egal, auf welcher Position ihn Flick einsetze. „Ich spüre das Vertrauen von Hansi“, sagte Kehrer, „und gebe alles, um das zurückzugeben“.