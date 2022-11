Fußball-WM : Flicks klares Zeichen

Um 12.08 Uhr am Donnerstag war Hansi Flicks „Geheimsache Qatar“ gelüftet. Anders als bei der Aufregung um die homophoben Aussagen des WM-Botschafters Khalid Salman in der gleichnamigen ZDF-Dokumentation ging es auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für einige Zeit vor allem um sportliche Fragen vor dem umstrittenen Turnier im Emirat, das in zehn Tagen beginnt. Die Frage nach dem deutschen Kader für die Weltmeisterschaft ist nun beantwortet. Der Bundestrainer nominierte 26 Spieler. Mats Hummels, Marco Reus, Florian Wirtz und Robin Gosens sind nicht dabei.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

„Wir haben einen sehr guten Kader, der uns viele Möglichkeiten gibt“, sagte Flick dreizehn Tage vor dem Auftakt gegen Japan am 23. November (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) in der schlichten Pressekonferenz, die sich deutlich von vorherigen Inszenierungen bei Nominierungsshows abhob. Im Fokus stehen drei Namen, die in Qatar dabei sein werden: Mario Götze, der Siegtorschütze des WM-Finales von 2014, der nach fünf Jahren wieder nominiert wurde, sowie Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko, die erstmals überhaupt im Kader stehen.

Flick schwärmte am Donnerstag von Götze, der im Sommer aus Eindhoven zurück in die Bundesliga gekommen war und maßgeblich zum nationalen wie internationalen Höhenflug Eintracht Frankfurts beigetragen hat. „Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat. Er war zuletzt auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Jetzt ist er topfit, er kann 90 Minuten auch drei Mal die Woche gehen.“ Auch wenn Götze einige Zeit aus dem Blickfeld der Nationalmannschaft geraten war, hatte ihn Flick immer auf dem persönlichen Radar. „Wir hatten seit Längerem Kontakt“, sagte der Bundestrainer.

Im Blickfeld waren auch zwei, die noch nie für die erste Mannschaft des Landes nominiert wurden: Füllkrug, der 29 Jahre alte Bremer, der in der Bundesliga in dieser Saison schon zehn Treffer erzielt hat, und der Dortmunder Moukoko, gerade 17 Jahre alt, der sich zuletzt immer besser an das hohe Niveau im Männerfußball gewöhnt hat. „Beide haben eine gute Entwicklung gemacht. Niclas hat das Momentum auf seiner Seite. Youssoufa ist schnell, quirlig, er hat einen guten Abschluss. Wir freuen uns auf ihn.“ Welche Rolle beide konkret spielen werden, wollte Flick aber noch nicht verraten.

Auch Karim Adeyemi ist dabei, obwohl er nach seinem Wechsel aus Salzburg zu Borussia Dortmund noch nicht vollends überzeugte. Für manche mag seine Nominierung überraschend sein, sagte Flick, erklärte dann aber, warum der Zwanzigjährige dennoch dabei ist. „Er hat eine herausragende Waffe“, sagte der Bundestrainer und meinte damit dessen Schnelligkeit. Flick sind die Probleme nicht verborgen geblieben. „Dortmund hat sich mehr versprochen, er hat sich mehr versprochen.“ Aber Adeyemi könne „der Mannschaft etwas geben. Wir erwarten mehr von ihm. Und wir begleiten ihn, damit er es besser macht.“

Es fehlen aber auch prominente Namen. Dass die Angreifer Timo Werner aus Leipzig (Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk) und Lukas Nmecha (Teilabriss der Patellasehne) nicht dabei sein werden, war aufgrund ihrer Verletzungen, die sie zuletzt erlitten, vorher bekannt. Marco Reus hoffte bis zuletzt, doch es reichte nicht. „Marco schätze ich sehr. Er tut jeder Mannschaft gut, er wird uns fehlen“, sagte Flick. „Er hat alles probiert, aber so eine Verletzung braucht Zeit. Wir mussten uns entscheiden, ob wir das Risiko eingehen. Es war nicht klar, wann er dazustoßen kann, es tut weh.“ Robin Gosens fehlt, weil er in Italien zuletzt kaum spielte. Lukas Klostermann indes hat seine Verletzung auskuriert.