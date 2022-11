Vor Spiel gegen Spanien : Die Schlüsselfigur Joshua Kimmich

Am Dienstag war die deutsche Fußballwelt noch gut sortiert – jedenfalls, was den sportlichen Teil angeht. Da saß Hansi Flick voller Zuversicht im „Pressekonferenzraum 2“ des Internationalen Kongresszentrums von Doha, er berichtete von der Vorfreude auf das Auftaktmatch und davon, wie gut seine Eindrücke aus dem letzten Training seien.

Nach dem Bundestrainer nahm Joshua Kimmich auf dem Podium Platz. Der Münchner sprach darüber, dass sie lange auf diese Gelegenheit hätten warten müssen, viereinhalb Jahre seit dem Aus in Russland, über den Kindheitstraum, den so eine WM nun mal sei, und dass er sich deshalb auch, Qatar hin oder her, darauf freuen können wolle. Dafür bekam er sogar Applaus.

Als Kimmich dann auf seine Rolle angesprochen wurde, darauf, dass er zum ersten Mal im Herzstück der Fußball-Nationalmannschaft in ein Turnier gehen würde, nachdem er 2018 als Rechtsverteidiger und 2021 in Joachim Löws System rechts im Mittelfeld gespielt hatte, konnte er im Brustton eines Mannes antworten, der endlich angekommen ist: „Ich freue mich, dass ich jetzt mal ein Turnier im zentralen Mittelfeld spielen kann.“

Deutschland braucht zwei Siege

Seit dem Mittwoch ist nichts mehr gewiss – nur, dass die Lage prekär ist vor dem zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Spanien in al-Khor (20 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV). In gewisser Weise können die Deutschen diesmal froh sein, dass sie dem FIFA-Regiment unterstehen, die nämlich richtet ihre Weltmeisterschaft noch nach dem Prinzip aus, dass bei Punktgleichheit das Torverhältnis entscheidet, nicht, wie bei der UEFA, der direkte Vergleich. Das lässt die Tür zum Achtelfinale im Vergleich mit Japan ein paar Zentimeter weiter auf. Allerdings werden die Deutschen zwei Siege brauchen, um sicher länger als bis Mitte nächster Woche in Qatar zu bleiben.

Bei der Frage, wie das (gut-)gehen soll, gibt es alle möglichen Ansätze, angefangen von der Idee, dass Hansi Flicks Elf ja vielleicht auch 90 Minuten mindestens so spielen könnte wie in den ersten knapp 60 gegen Japan.

Offenbar wurde in den Teamsitzungen seit dem Mittwoch ausführlich und auch kontrovers diskutiert, wie Julian Brandt und Kai Havertz am Freitag berichteten, dabei sei es auch um die strategische Ausrichtung gegangen, den verpassten „Switch“, defensiv vielleicht etwas tiefer zu stehen, nachdem vorne nach dem 1:0 nichts mehr zündete. Dass es aber zu personellen Umstellungen kommen wird, ist wahrscheinlich. Die Frage ist: Wie weit gehen die? Und welchem Prinzip folgt Flick?

Doppelter Gewinn

Er könnte radikal auf das Bayern-Modell setzen, was zum Beispiel bedeuten würde, dass er Leon Goretzka an Kimmichs Seite stellt – an sich eine naheliegende, weil in München bewährte Variante. Er könnte auf das Form-Prinzip setzen, wovon vielleicht auch Mario Götze oder ganz vielleicht Niclas Füllkrug profitieren könnte.

Er könnte aber sogar, und das hat er am Donnerstag auffälligerweise nicht ausgeschlossen, an einer eigentlich unantastbaren Stelle in seinem Bauplan eingreifen. Kimmich von der Sechser-Position auf die rechte Abwehrseite zu ziehen, würde der deutschen Mannschaft gleich einen doppelten Gewinn verheißen: endlich eine erstklassige Lösung außen in der Abwehrkette und dazu noch einen Platz mehr im Zen­trum, sodass zwei sich nicht mehr streiten müssen: Ilkay Gündogan und Leon Goretzka.

Ob sich in diesem Fall der Dritte, Kimmich, freuen würde – das ist eine andere Frage.