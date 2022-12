Lösungen im DFB-Mittelfeld : Wo ist Mario Götze?

Fragen kann man ja mal. Der Mann, um den es ging, war zwar schon einen Schritt weiter, aber noch in Hörweite. „Herr Götze, wollen Sie was sagen?“, fragte also einer der Reporter, als Mario Götze am späten Sonntagabend im Begriff war, das Stadion in al-Khor zu verlassen. Götze wandte sich ihm kurz zu, ein Lächeln irgendwo zwischen freundlich und entschuldigend, ein Blick, der sagte: nein. Aber da war er ohnehin schon fast verschwunden. Vier Tage vorher, anderes Stadion, gleiche Situation, hatte Götze schon etwas gesagt. Allerdings nur zwei Worte: „Heute nicht.“

Seit zwei Wochen sind die Deutschen nun in Qatar, und geredet hat Götze seitdem nicht, also nicht öffentlich. Vierzehn Tage, das macht in Gelegenheiten umgerechnet acht Pressekonferenzen (minus die eine, bei der Hansi Flick seine Spieler nicht strapazieren wollte) und zwei Mixed Zones nach den Spielen. Davon, wie groß der Wunsch ist, etwas vom Weltmeister und Finalhelden von 2014 zu erfahren, könnten sie beim Deutschen Fußball-Bund und bei seinen Beratern dagegen eine ganze Menge erzählen. Die Berufung des inzwischen Dreißigjährigen in Hansi Flicks Kader für Qatar war zwar nicht mehr die ganz große Überraschung, aber allemal eine große Geschichte vor dem Aufbruch an den Golf. Und wenn Niclas Füllkrug nicht für den Volltreffer zum 1:1 gegen Spanien gesorgt hätte, wären die Fragen nach Götze jetzt vielleicht noch ein bisschen lauter.

Aber es ist nun einmal so, dass Götze nicht reden will bei dieser WM, zumindest nicht, solange er nicht wirklich in ihr angekommen ist. Gegen Spanien hat er gar nicht gespielt, gegen Japan gut zehn Minuten, in denen Deutschland, auch wenn Götze nichts dafür konnte, das Match noch verlor. Im Mediengeschäft Fußball ist es eine seltene Kunst, auch mal zu schweigen. In Götzes Fall kann man es, zumal bei der Vorgeschichte, eine sehr erwachsene, also eine vernünftige Entscheidung nennen, erst einmal auf dem Platz Taten sprechen zu lassen. Bevor es also eine Antwort auf die Frage gibt, wann Götze redet, lautet die Frage: Wann spielt Götze? Also jedenfalls mehr als in den paar Minuten gegen Japan, die im großen Drama dieses Spiels nur ein schnell vergessener Nebenstrang waren.

„Wir werden sehen, wie wir ihn integrieren“

Das finale Gruppenspiel an diesem Donnerstag gegen Costa Rica in al-Khor (20 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) wäre dafür eigentlich eine wunderbare Gelegenheit. Zu erwarten sind schließlich bis aufs Äußerste verrammelte Räume, nicht zuletzt angesichts der Aussicht für Costa Rica, womöglich sogar mit einem torlosen Unentschieden weiterzukommen, sofern Spanien gegen Japan gewinnt. Die Deutschen wiederum brauchen einen Sieg, am besten mit mindestens zwei Toren Unterschied, in einer extremen Rechnung derer acht. Aber dass Götze derjenige sein soll, der die Lücken öffnet, darf als nahezu ausgeschlossen gelten.