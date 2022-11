Fußball-WM : Flick stellt „phantastische Qualität“ der Spanier heraus

Generalprobe für WM : Deutsche Mannschaft in Oman eingetroffen

Kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar tritt die deutsche Nationalmannschaft in einem Testspiel gegen den Oman an. In der Nacht zum Dienstag traf das Team um Bundestrainer Hansi Flick zum Kurztrainingslager in der Hauptstadt Maskat ein.