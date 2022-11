Auftaktpleite bei Fußball-WM : Deutschland ohne Mut und Kraft

Die Selbsteinschätzung der Deutschen vor ihrem ersten WM-Spiel entpuppt sich auch auf dem Platz als Selbsttäuschung. Nach dem Einknicken in der „One Love“-Diskussion fehlt der DFB-Elf auch die Widerstandskraft gegen die Japaner.

Mit der Hand vor dem Mund: die deutsche Nationalmannschaft bei ihrem WM-Auftakt in Qatar Bild: AFP

Die scheinbar wichtigste Frage, die sich viele Deutsche beim WM-Eröffnungsspiel der Nationalelf gestellt haben, war schon mit dem Anpfiff geklärt. Spielführer Neuer trug die Kapitänsbinde, die ihm, dem Team und dem Deutschen Fußball-Bund vom Internationalen Fußball-Verband (FIFA) vorgeschrieben wurde. Die deutsch-europäische „One Love“-Binde blieb unter Verschluss. Damit war die erste Niederlage der Deutschen bei der Weltmeisterschaft in Qatar perfekt, sang- und klanglos vor der FIFA eingeknickt, bevor der erste Ball gespielt war.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Die nächste Enttäuschung stand neunzig Minuten später fest: eine bittere 1:2-Niederlage gegen Japan. Auch auf dem Platz fehlte es den Deutschen an Widerstandskraft. Es droht wieder das Aus in der WM-Vorrunde. Der mangelnde Fokus auf den Sport hat sich gerächt.

Beim Gruppenfoto vor dem Anpfiff hatten sich die deutschen Spieler noch die Hand vor den Mund gehalten. Sie wollten das als Zeichen dafür verstanden wissen, dass ihnen mit der verbotenen Binde auch der Mund verboten worden sei. Doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit: Die Deutschen hätten durchaus Zeichen setzen können – doch dafür hätten sie etwas riskieren müssen. Dazu waren sie nicht bereit. Und zeigten mit ihrer hilflosen Geste nur, dass sie brav den Mund halten, wenn es drauf ankommt.

Alibi-Foto vor der Partie

Auch sportlich hatte die Mannschaft der Fußballwelt im ersten Spiel nichts zu sagen. Ihre Selbsteinschätzung, wieder Weltklasse zu sein, war nur die nächste Selbsttäuschung der Deutschen.

Wenn das Alibi-Foto vor der Partie und das enttäuschende Spiel danach Zeichen waren, dann nur solche der Überforderung einer Mannschaft, in die sich die Deutschen mit ihrer Ankündigung, mit der Binde ein Zeichen zu setzen und sich als Topteam zu fühlen, selbst gebracht haben. Vor dem Anpfiff standen die Nationalspieler da wie gehorsame, kleine Kinder; nach dem Abpfiff mit leeren Händen. Das waren zwei Tiefpunkte, von denen sich die Nationalelf in Qatar vermutlich nur schwer erholen wird – oder gar nicht mehr.

Fussball-WM 2022 Tabellen

Die Debatte, wie sich das Team in der Frage um die Binde verhalten hat, dürfte die Nationalelf ähnlich lange begleiten wie die Diskussion über ihre Leistung auf dem Platz beim Spiel gegen Japan. Die Entwicklungen der vergangenen Tage hatten dazu geführt, dass Neuer vorab wie schon lange kein Nationalspieler mehr im Fokus stand. Am langjährigen Spielführer macht sich die Frage in besonderer Weise fest, wie Vorbilder reagieren, wenn sie unter Druck stehen, welche vielleicht auch unerwarteten Seiten zum Vorschein kommen, falls Haltung gefordert ist, die etwas kosten kann.

Doch weder die allgemeine Empörung in der Heimat noch der Wunsch vieler Fans nach Standfestigkeit des Kapitäns, seines Teams und des DFB brachten mehr als ein stummes Zeichen hervor. Und auf dem Platz, als nach dem Rückstand Entschlossenheit gefragt gewesen wäre, blieben die Deutschen auch dort ohne Durchschlagskraft.

Die Nationalelf droht wieder früh auszuscheiden. Doch selbst wenn jetzt Erfolge gegen Spanien und Costa Rica und dann Siege im weiteren Verlauf folgen sollten, können die Deutschen nicht mehr darauf vertrauen, dass in Qatar noch einmal ungebrochene deutsche Heldengeschichten entstehen. So, wie das früher möglich gewesen wäre.

Mehr zum Thema 1/

Jahrzehntelang waren Fans gerne bereit, über Schwächen und Fehlverhalten ihrer Lieblinge jenseits des Platzes hinwegzusehen. Falls am Ende das Ergebnis stimmte. Heute werden die Stars nach ihrem gesamten Verhalten beurteilt. Zum Auftakt stimmte bei den Deutschen beides nicht, das Verhalten auf und jenseits des Rasens. Sicher ist nach diesen trüben Erfahrungen nur eins: Die Nationalelf braucht mehr Mut und Entschlossenheit. Und Selbstreflexion.