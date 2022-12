DFB und Nationalmannschaft : Versagen (nicht nur) in Qatar

Das Scheitern der deutschen Auswahl in der Vorrunde der Fußball-WM ist kein Zufall. Nationalelf und DFB sind eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft in Deutschland ein Sanierungsfall.

Das bittere Ende in Qatar hat die Nationalelf schneller ereilt, als es selbst jenen lieb ist, die mit dieser ungeliebten Fußballweltmeisterschaft nie viel anzufangen wussten. Das abermalige Scheitern in der Vorrunde an Mannschaften aus Ländern, die nicht im Ruf von Fußballnationen stehen, ist ein weiterer Schlag für das Selbstverständnis der Deutschen. Seit 1954 gehören Erfolge im Fußball zum mentalen Inventar der Nation. Damit ist es erst einmal vorbei.

Die Erschütterungen in Qatar haben den deutschen Fußball nach dem Aus in der Vorrunde bei der WM 2018 in Russland und dem Ende im Achtelfinale der Europameisterschaft im vergangenen Sommer an einen Tiefpunkt gebracht. Das Scheitern ist kein Zufall. Es hat System. Nationalelf wie Deutscher Fußball-Bund (DFB) sind eineinhalb Jahre vor der EM 2024 im eigenen Land ein Sanierungsfall.