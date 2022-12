DFB-Direktor in der Kritik : Deutschlands Scheitern und Bierhoffs Verantwortung

Bei seiner überstürzten Abreise aus Qatar schien der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sogar vergessen zu haben, wo er herkommt. Zur Erinnerung: Der Sitz des Verbandes, der orientierungslos durch diese WM irrte, ist in Frankfurt. Dort steht seit diesem Jahr auch ein in Beton gegossenes Statussymbol des DFB. Ein sündhaft teurer Campus, der von Ausmaß und Ausstattung einen Eindruck sofort vermittelt: Wir können uns alles leisten – und wir leisten uns alles.

An diesem hingeklotzten Ort mit Großmanns-Attitüde soll nicht weniger als die Zukunft des mittlerweile ziemlich heruntergekommenen deutschen Fußballs entstehen. Keine Frage: Architektur und Inneneinrichtung sind hochambitioniert, einen inspirierenden, guten deutschen Fußballgeist hat in dieser Luxus-Immobilie aber bisher kaum jemand ausgemacht. Zahlreiche Fußballexperten des Landes fragen längst besorgt, ob er dort überhaupt jemals einziehen und heimisch wird.

Womit man ganz schnell beim Hausherren angelangt ist, bei Oliver Bierhoff, dem wohl wichtigsten Initiator dieses Jahrhundertprojektes für den DFB. Er hat es vor vielen Jahren angestoßen und hart darum gekämpft. Als DFB-Direktor ist er nun dafür verantwortlich. Doch schon bei der Rückreise aus Qatar spielten der DFB-Amtssitz und der Nobel-Campus für Bierhoff keine Rolle mehr.

Der DFB-Tross landete am Freitagabend nämlich erstmals in seiner Geschichte nach einem Turnier nicht wie üblich an seinem Frankfurter Stammsitz – sondern in München, praktischerweise die Heimat vieler Bayern-Spieler im deutschen Kader. Und von Bierhoff, der sich am Tegernsee eingerichtet hat. Auch diese Symbolik hatte was: Während also die Bayern-Stars und Bierhoff nach dem WM-Aus schon zuhause auf dem Sofa lagen, warteten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Verbandsmitarbeiter im Münchner Flughafen auf ihren Anschlussflug nach Frankfurt.

Ein weiteres Detail bei der seltsamen Rückreise der Gescheiterten aus dem Reich von Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick soll nicht unterschlagen werden: Den Flug aus Doha trat die Nationalelf keineswegs gemeinsam an. Ein Teil der Spieler verabschiedete sich aus Qatar direkt in den Urlaub. Aus der von DFB-Präsident Neuendorf an das gesamte Team geplanten Ansprache am Tag nach der Abreise, von der der „Kicker“ berichtet hatte, wurde damit auch nichts.

Die nächste Zusammenkunft zwischen Neuendorf und Bierhoff soll in dieser Woche in Frankfurt stattfinden. Zusammen mit Flick ist der DFB-Direktor aufgefordert, eine erste Analyse der WM vorzulegen. Und einen Ausblick in Richtung Europameisterschaft in eineinhalb Jahren in Deutschland zu geben. Neuendorf weiß, was damit auf dem Spiel steht, auch für ihn. Im Jahr 2025 endet seine erste Amtszeit. Ob das „sehr, sehr gute Gefühl“, dass Bierhoff mit Blick auf seine eigene Zukunft beim DFB unmittelbar nach dem Scheitern in Qatar in einem ARD-Interview zu spüren vorgab, dann mit der Wirklichkeit noch etwas zu tun hat, ist jedenfalls fraglich. Die Dienstreise nach Qatar könnte seine letzte für den DFB gewesen sein.