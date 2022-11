Netz-Reaktionen zur DFB-Pleite : „Dieses Bild wird um die Welt gehen“

Demonstrativ hielt sich die DFB-Elf unmittelbar vor dem Anpfiff der WM-Partie gegen Japan am Mittwoch den Mund zu. Die Mannschaft sendete damit im Khalifa International Stadion in al-Rayyan ein Zeichen an den Fußball-Weltverband FIFA. Der hatte zuvor in Qatar die „One Love“-Kapitänsbinde von Manuel Neuer und sechs weiteren europäischen Mannschaftskapitänen verboten. Neuer und Co. drohten beim Tragen der Armbinde Sanktionen wie etwa eine Gelbe Karte.

Stattdessen entschied sich der Kapitän der deutschen Mannschaft dazu, die von der FIFA vorgegebene „No Discrimination“-Binde zu tragen, die gegen Diskriminierung jeglicher Art stehen soll.

Der DFB bezog auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Stellung zum Mannschaftsbild. Der DFB wollte die „One Love“-Binde tragen und ein Zeichen setzen für Werte, „die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt“. Man wollte gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es gehe dabei nicht um eine politische Botschaft. „Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber leider immer noch nicht“, schrieb der DFB. Die Botschaft sei dem DFB-Team immer wichtig. Die Binde zu verbieten, „ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht.“

Dieses Foto „sehe erstmal nach wenig aus“, werde aber um die Welt gehen und eine „große Wirkung“ entfalten, schrieb ein User auf Twitter. Doch so mancher Nutzer hält die Aktion für zu wenig und hätte sich gewünscht, dass die Mannschaft die „One Love“-Binde trägt.

Andere zogen den stillen Protest ins Lächerliche und schrieben etwa, dass die Mannschaft „wegen kollektiven Zahnschmerzen nicht zu 100% spielen“ könne. Oder kritisierten die Aktion: „1. Klappe gehalten 2. Weg gehört und 3. die Realität verkannt“.

Andere sehen es wiederum als guten Mittelweg „Zwischen Regeln mitspielen soweit es sein muss und Protest zeigen soweit möglich“.

Auch Innenministerin Nancy Faeser protestierte vom Zuschauerrang aus. Sie trug demonstrativ die „One Love“-Binde. Gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf verfolgte sie die Partie.

Für ihren Protest bekam sie im Internet viel Lob. So schrieb eine Nutzerin: „Eine Frau mit Eiern“ und ein Nutzer meinte anerkennend: „Meine Innenministerin“. Einige finden: „Ein tolles Zeichen von ihr und das noch von einer Frau zwischen den Scheichs und Männern“.