Niklas Füllkrug gegen Spanien : „Er ist ein unglaublich geiler Typ“

Thomas Müller ist nicht gerade bekannt dafür, anderen einfach das Wort zu überlassen. Dafür redet der deutsche Fußball-Nationalspieler zu laut und zu gerne. In al-Khor indes, in der Nacht von Sonntag auf Montag, es war schon nach ein Uhr Ortszeit, überließ er einem Kollegen die Bühne. Müller sprach gerade mit Journalisten über das 1:1 gegen Spanien im zweiten WM-Gruppenspiel und verscheuchte die arg lästigen Fliegen in den Katakomben, als Niclas Füllkrug vorbeilief. „Komm, Fülle, übernimm du hier.“ Müller sagte es, schob Füllkrug vor die Handy-Mikrofone und verschwand lachend.

Genau diesen Rollenwechsel hatte es zuvor auf dem Rasen auch gegeben. In der 70. Minute hatte Bundestrainer Hansi Flick Müller vom Platz genommen und durch Füllkrug ersetzt. Das war nicht die schlechteste Personalentscheidung. Denn Müller, der vorne in der Spitze aufgeboten war, erwischte keinen guten Tag. Er lief und lief und lief – aber kam, so muss man es ausdrücken, nie an. Zwanzig Minuten vor Abpfiff versuchte es Flick mit einer neuen Variante mit weniger Lauf- und Lautstärke. Mit Erfolg. In der 83. Minute glich Füllkrug die spanische Führung Alvaro Moratas aus (62.).

Füllkrug, von Müller in Position gebracht, analysierte mit ruhiger Stimme. „Es war wichtig, dass einer heute den Knoten hat platzen lassen“, sagte er. „Am Ende sorgt so ein spätes Tor zum Ausgleich für ein kleines Siegergefühl. Ich hoffe, dass wir diese Energie mitnehmen können ins nächste Spiel.“ Er beschrieb noch einmal den besonderen Moment, als er Jamal Musiala den Ball quasi wegnahm und ihn mit rechts ins Tor drosch. „Ich war total im Lauf. Der Ball lag mir vor den Füßen und ich habe ihn einfach mitgenommen. Danach war nur noch Instinkt. Das ist besser als nochmal nachzudenken.“

Aus der zweiten Bundesliga zum WM-Torschützen

Es ist genau das, was sich Flick von Füllkrug versprochen hat, als er ihn nominierte. Wochenlang war der Name des 29 Jahre alten Stürmers von Werder Bremen gehandelt worden, nicht, weil er in der Karriere so große Erfolge vorzuweisen hat, sondern weil er derzeit einfach einen großen Lauf hat. Den setzte er in al-Khor fort. „Es freut mich, dass ich hier Fuß fasse und sofort einen Stempel hinterlassen kann, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagte er. „So kann es weitergehen. Ich hoffe, dass da noch ein paar Tore dazukommen.“ Es gehe immer um Leistung, es gehe um Form, gerade bei einem Turnier.

Um die besondere Geschichte des Niclas F. einzuordnen, kann man schauen, an welcher Stelle er vor genau einem Jahr stand. Seinerzeit spielte er in der zweiten Bundesliga, verlor mit Bremen in Kiel und stand im Mittelfeld der Tabelle. Seitdem ging es rasant bergauf, nicht nur mit seinem Klub und einem Aufstieg in die deutsche Eliteklasse, sondern auch bei ihm persönlich. „Es freut mich“, sagte er nun, „dass es kein Hindernis ist, bei einem Aufsteiger wie Werder Bremen zu spielen. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen auf Dauer zurückzahlen kann und dass es nicht nur noch ein Spiel ist.“