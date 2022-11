Liveblog zur Fußball-WM : So könnte Deutschland den Achtelfinal-Einzug schaffen

Schon vor dem Spiel gegen Spanien, ist klar, dass das deutsche WM-Aus frühestens am kommenden Donnerstag besiegelt werden kann. In diesen Fällen kann die DFB-Elf das Achtelfinale noch erreichen:





Deutschland gewinnt gegen Spanien

Siegt Deutschland heute Abend gegen die Spanier, könnte das Team von Hansi Flick mit einem weiteren Sieg gegen Costa Rica den Einzug in die K.o.-Runde fix machen. Gewinnt Deutschland zwar gegen Spanien, spielt aber gegen Costa Rica nur Unentschieden, kommt es auf den Ausgang der Partie Japan gegen Spanien an. Zudem könnte in diesem Fall die Tordifferenz ausschlaggebend werden. Bei einer Niederlage gegen Costa Rica wäre Deutschland ausgeschieden, selbst wenn die Mannschaft heute gegen Spanien gewinnt.



Deutschland spielt Unentschieden gegen Spanien

Im Falle eines Unentschiedens gegen Spanien wäre Deutschland mit einem Punkt Gruppenletzter. Gegen Costa Rica muss dann ein Sieg her, um das Achtelfinale zu erreichen. Spielen in diesem Szenario Spanien und Japan unentschieden, kommen die beiden Mannschaft mit der besseren Tordifferenz weiter.



Deutschland verliert gegen Spanien

Sollte die deutsche Mannschaft gegen Spanien am Sonntagabend verlieren, müsste sie gegen Costa Rica gewinnen und auf einen spanischen Sieg gegen Japan hoffen, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Auch hier kommt es dann auf die Tordifferenz zwischen Deutschland, Japan und Costa Rica an, die in diesem Fall alle drei Punkte (Spanien neun Punkte) hätten.