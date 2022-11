Mario Götze fährt zur WM : „Genialer Fußballer, toller Mensch“

Das 1:0-Siegtor von Mario Götze gegen Argentinien, das Deutschland 2014 zum Weltmeister gemacht hat, ist für Bundestrainer Hansi Flick in der Nachbetrachtung ein Kunstwerk. „Eine fließende Bewegung. Ein Weltklassetor, ein Tor des Jahrzehnts, des Jahrhunderts“, adelt Flick Götzes fußballerisches Kunststück, das seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat.

Nur treffliche Maßarbeit auf dem Fußballplatz leistete Götze für die Nationalmannschaft schon lange nicht mehr, sein letztes Länderspiel (2:2 im Testspiel gegen Frankreich) datiert vom 14. November 2017. Doch nun hat Flick den einstigen Kunstschützen, der nach schweren Zeiten von der großen Bühne schon verschwunden zu sein schien, am Donnerstag in sein 26 Mann starkes Aufgebot für die Winter-WM in Qatar berufen. Götzes fulminanter Neustart in Frankfurt in diesem Sommer nach zwei Wiederaufbaujahren in den Niederlanden war für den 30-Jährigen der Karrierebeschleuniger im reifen Fußballalter.