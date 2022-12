Oliver Bierhoffs Abgang : Befreiungsschlag für den DFB

Am Ende ging nach 18 Jahren alles ganz schnell. Erst am Freitagmittag war Oliver Bierhoff zusammen mit Bundestrainer Hansi Flick und der Nationalmannschaft nach einer rundum missratenen Weltmeisterschaft zurück in die Heimat geflogen; zumindest mit denjenigen, die sich nicht schon direkt aus Qatar in den viel zu früh möglich gewordenen Urlaub verabschiedet hatten.

Nur drei Tage später verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) per Pressemitteilung um 22.20 Uhr deutscher Zeit – in Qatar war schon die Geisterstunde angebrochen – eine Entscheidung, die vielen Fußballanhängern im Land als überfällig erschien. Und nun auch die Verantwortlichen und Bierhoff als unausweichlich ansahen: „Oliver Bierhoff löst den Vertrag mit dem DFB auf.“

Die Laufzeit seines letzten von zahlreichen Verträgen seit dem Jahr 2004 mit dem Verband hatte noch die Europameisterschaft 2024 mit eingeschlossen. Doch nach dem dritten Scheitern der Nationalelf nacheinander bei nun zwei Weltmeisterschaften und einer Europameisterschaft, begleitet von einem beispiellosen Beliebtheitsabsturz, ging es nach 18 Jahren nun doch keinen Tag und keinen Schritt mehr zusammen weiter. Zu bedeutsam erscheint dem DFB dieses Ereignis im eigenen Land, um Bierhoff noch eine weitere und damit dritte Chance der Erneuerung zu gewähren. Der DFB begreift die EM 2024 als Neuanfang.

Mit Bierhoffs Abschied endet für die Nationalmannschaft und im DFB eine Ära, die zwiespältiger kaum sein konnte: Dem grandiosen sportlichen und gesellschaftlichen Aufstieg beginnend mit der WM 2006 in Deutschland und dem WM-Triumph acht Jahre später in Rio de Janeiro bis hin zur „quasi vierten Macht im Staat“ (Bierhoff im Jahr 2015 nach einer entsprechenden vom DFB in Auftrag gegebenen Studie) folgten seit der Weltmeisterschaft 2018 nur noch bleierne Jahre.

Die Trennung vom ehemaligen Manager der Nationalmannschaft, der zuletzt als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie der DFB GmbH & Co KG firmierte, ist eineinhalb Jahre vor der EM 2024 eine Zäsur für den Verband – und ein Befreiungsschlag.

Neuanfang auf allen Ebenen

Bierhoff selbst äußerte sich in der offiziellen DFB-Mitteilung in einer ausführlichen persönlichen Erklärung, in der es unter anderem heißt: „Nach 18 Jahren in verantwortlichen Positionen beim DFB habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer Nationalmannschaften & Akademie beendet. Darauf habe ich mich heute mit Präsident Bernd Neuendorf verständigt. Ich mache den Weg frei für neue Weichenstellungen.“ Das kann man so sagen. Erst mit seinem Rückzug ist für die Nationalmannschaft und den Verband auf allen Ebenen ein Neuanfang möglich.

Den glaubte Bierhoff nach der WM 2018 noch zusammen mit Bundestrainer Joachim Löw und nach der Europameisterschaft 2021 dann ohne seinen langjährigen engsten Partner bei der Nationalelf gestalten zu können. Beide Annahmen stellten sich als verfehlt heraus – die Rechnung zahlte die einst beliebteste Mannschaft des Landes, die sich seit mehr als vier Jahren nicht aus ihrem Tief befreien kann. Im langjährigen Doppel mit Löw gelang keine Wende. Und auch der Rückgriff von Bierhoff im Sommer 2021 auf dessen ehemaligen Assistenten Hansi Flick als neue Nummer eins in der Nationalelf entpuppte sich bei der Weltmeisterschaft in Qatar nun als bloßes Nullsummenspiel: nichts wurde besser.

Von den Fans entfremdet

Die Nationalmannschaft enttäuschte sportlich und entfremdete sich weiter von ihren Fans, selbst unter einem gemeinhin bodenständig erscheinenden Bundestrainer. Die Farce um die „One Love“-Binde rund um das Auftaktspiel gegen Japan sowie die Mund-zu-Aktion, die das Team von seinen sportlichen Zielen ablenkte und es in Qatar auseinandertrieb, waren dann die letzten Fehler, die sich der DFB-Direktor erlauben durfte.