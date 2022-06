Fußball-WM und Menschenrechte : Qatar und die Erwartungsfalle

Es ist noch nicht so lange her, dass sich der wohl beliebteste Nationalspieler ziemlich unbeliebt machte. Im März, bei den vergangenen Länderspielen, berichtete Thomas Müller von der Weiterbildung, die die Mannschaft in Sachen Qatar am Vorabend erhalten hatte. Vertreter von Amnesty International und Human Rights Watch waren zu Gast gewesen.

Christian Kamp Sportredakteur.

Und was von Müllers Bericht darüber hängenblieb, waren zwei, drei Sätze, die den Bayern-Profi nicht als unwiderstehlichen Definierer von Räumen, sondern als beklagenswerten Relativierer der Spielräume in Qatar dastehen ließen, etwa als er davon sprach, dass Menschenrechtsverletzungen „grundsätzlich in jedem Land auftreten“, auch in Deutschland.