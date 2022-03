Stachs Aufstieg ins DFB-Team : „Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen“

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Testspiele gegen Israel an diesem Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und im ZDF) und in den Niederlanden am kommenden Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und in der ARD) bestreitet, werden sie bei der Spielvereinigung Greuther Fürth vielleicht die eine oder andere Träne verdrücken. Im Kader von Hansi Flick steht nach dem Hoffenheimer David Raum nämlich nun ein zweiter junger Spieler, der in der vergangenen Saison noch maßgeblich am Aufstieg der Franken in die Bundesliga beteiligt war, danach den Verein wechselte und eine schmerzhafte Lücke hinterließ: Anton Stach, Mittelfeldspieler, seit neun Monaten in Diensten des FSV Mainz 05.

Stachs Name war die Überraschung, als der Bundestrainer sein Aufgebot für die letzten Länderspiele vor Saisonende verkündete. Auch für den Spieler selbst. Er saß, wie er erzählt, im Auto, neben ihm auf dem Beifahrersitz Mannschaftskollege Anderson Lucoqui, der Stach auf einen eingegangenen Anruf mit einer ihm unbekannten Nummer hinwies. Als Stach zurückrief und plötzlich Bundestrainer Flick in der Leitung hatte, „ist mir alles aus dem Gesicht gefallen“, wie er sagt. Vor lauter Schreck sei er gleich zweimal falsch abgebogen.

Der 23-Jährige gehört nicht zu jenen Talenten, die sich über ein Nachwuchsleistungszentrum für höhere Aufgaben empfahlen, die vor ihrem ersten Profivertrag schon diverse U-Nationalmannschaften durchlaufen hatten. Seine Karriere schien vielmehr beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte, als es ihm nicht gelang, sich in der Jugend des SV Werder Bremen durchzusetzen. Mit 17 Jahren wechselte Stach zum Jugendförderverein Nordwest, eine Saison später zum VfL Osnabrück. In seiner Vita stehen 63 Regionalligaeinsätze für den bundesweit eher unbekannten SSV Jeddeloh und den VfL Wolfsburg II.

Fürther Rekordeinnahmen dank Stach

Im Sommer 2020 verpflichteten ihn die Fürther, und Stach avancierte binnen eines Jahres vom Viertligaspieler zu einer der Säulen in der zweiten Liga, er wurde U-21-Nationalspieler, U-21-Europameister und nahm an den Olympischen Spielen teil. Diese bemerkenswerte Entwicklung des in Buchholz in der Nordheide aufgewachsenen jungen Mannes findet nun ihre Fortsetzung in Mainz.

Den Fürthern bescherte sein Wechsel zu den Rheinhessen eine Rekordtransfereinnahme von 3,5 Millionen Euro – und den 05-ern nach Manuel Friedrich, André Schürrle, Lewis Holtby und Nicolai Müller den fünften Akteur, der es vom Bruchweg in die deutsche A-Nationalelf schafft. Nach nur 22 Bundesligaeinsätzen. „Bo Svensson hat etwas mit mir vor, er hat mir gesagt, was er in mir sieht und woran ich noch arbeiten muss“, erläuterte Anton Stach im Sommer, warum er das Gefühl hatte, der Schritt nach Mainz sei für seine weitere Entwicklung der richtige. Dass sie so rasant voranschreiten würde, hatten weder er noch die Verantwortlichen seines neuen Arbeitgebers erwartet.

Diese sehen sich zwar in ihrer Entscheidung bestätigt, verhältnismäßig viel Geld für einen Spieler auszugeben, der da auf gerade einmal ein Zweitligajahr zurückblickte. „Aber vor drei, vier Monaten war er bei uns noch nicht gesetzt“, erinnert Svensson daran, dass Stach Geduld und Beharrlichkeit benötigte, um sich ins Team zu spielen. Der Einstand geriet perfekt: Beim Pokalsieg in Elversberg bereitete er die beiden Treffer von Jonathan Burkardt vor, die den Favoriten zunächst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen retteten, in dem er selbst den entscheidenden Schuss verwandelte. Danach kam er lange Zeit nicht über Kurzeinsätze hinaus.

Erst Anfang Dezember durfte Stach zum zweiten Mal von Beginn an ran, jetzt als Ersatz für den verletzten Dominik Kohr auf der Sechserposition. Der 23-Jährige brachte beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg eine herausragende Leistung, erzielte das zweite Tor und fehlte seither in keiner Anfangsformation mehr. Stach verfügt über eine Beweglichkeit und Dynamik, die man von einem 1,94 Meter großen Fußballspieler nicht unbedingt erwartet, er bringt viel Tempo, präzises Passspiel und einen guten Torabschluss mit. Eigenschaften, mit denen er auch Flick überzeugt hat. Der Bundestrainer war beim 0:1 gegen Borussia Dortmund am Mittwoch voriger Woche im Stadion, tags darauf lud er Stach ein.

„Ich freue mich natürlich für Anton, ich finde, dass er eine Menge Talent und Potential mitbringt“, sagt Svensson über die Berufung: „Das ist jetzt sehr schnell gegangen, und es gibt immer noch viele Dinge, in denen er sich verbessern muss.“ Das gelte für die defensive Arbeit („Er ist aber auf einem sehr guten Weg“), die Entscheidungsfindung im Spiel mit dem Ball und das Kopfballspiel.

Am „Gesamtpaket“ jedoch gebe es keinerlei Zweifel, sagt der Mainzer Trainer und bezieht auch die Persönlichkeit des Spielers in sein Urteil ein: „Anton ist bescheiden genug, um zu wissen, dass er noch was lernen muss, weiß aber auch, dass er was draufhat. Er hat eine gewisse Unbekümmertheit, er glaubt an sich und seine Qualitäten, er regelt Dinge und nimmt das Heft in die Hand.“ Künftig vielleicht auch in der Nationalmannschaft.