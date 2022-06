DFB-Team 1:1 in Italien : Ein WM-Favorit sieht anders aus

Es lief die 69. Minute, als Hansi Flick seine Wechsel drei und vier beim Fußball-Länderspiel in Bologna vornahm. Der Bundestrainer wirkte in diesem Moment wie der frühere Bayern-Trainer, der wie selbstverständlich auf den Luxus exquisiter Wechselmöglichkeiten zurückgreifen kann. Er nahm beim Stand von 0:0 die Bayern-Stars Thomas Müller und Leon Goretzka vom Platz – und brachte dafür die Premier-League-Stars Ilkay Gündogan und Kai Havertz.

Der eine hatte vor wenigen Wochen mit zwei Toren im letzten Saisonspiel Manchester City zum Meister gemacht, der andere mit einem Treffer im Vorjahresfinale den FC Chelsea zum Sieger der Champions League. Diese Wechsel de luxe, die Flick zur Verfügung standen, zeigen ziemlich gut, dass die deutsche Nationalelf im Sommer 2022 nominell über einen starken Kader verfügt.

Doch kaum waren die frischen Stars auf dem Feld, lagen die Deutschen 0:1 zurück. Es dauerte nur eine Minute, bis die italienische Nationalmannschaft mit fünf Debütanten gegen die verwirrten Deutschen traf – das war die Praxis.

„Italiener wirkten eingespielter“

Die neuformierte Squadra Azzurra hatte mit dem Europameister 2021 nur noch auf einer Position in der Startelf etwas zu tun: Torwart Donnarumma. Und auch das Team, dass vor wenigen Tagen beim Duell mit Südamerikameister Argentinien sang- und klanglos mit 0:3 unterging, hatte Trainer Roberto Mancini auf den Kopf gestellt – und ebenfalls auf zehn Positionen verändert.

Doch selbst gegen eine neuformierte und im internationalen Vergleich weitgehend unbekannte junge italienische Auswahl reichte es für die Deutschen zu nicht mehr als einem 1:1 zum Auftakt der Nations League. In Wahrheit war diese Partie aber auch der deutsche Aufgalopp zur Weltmeisterschaft in fünf Monaten in Qatar.

Und so viel lässt sich sagen: Ein WM-Favorit sieht anders aus. „Die Italiener wirkten teilweise ein bisschen eingespielter als wir“, stellte der Bundestrainer unangenehm überrascht fest. Vermutlich ist es seit Jahrzehnten für Deutschland nie leichter gewesen, als an diesem schwülheißen Abend gegen eine italienische Nationalmannschaft zu gewinnen.

Doch im neunten Länderspiel unter Bundestrainer Flick zeigte sich auch in Bologna eine deutsche Schwäche, die sich nun schon seit fünf Jahren wie ein roter Faden durch die Auftritt des viermaligen Weltmeisters zieht: gegen große Nationalteams, selbst wenn sie wie in Italien im Umbruch sind, können die Deutschen kaum mehr gewinnen. Das hat sich auch unter dem Nachfolger von Joachim Löw bisher nicht geändert – auch wenn Flicks Bilanz mit sieben Siegen und zwei Unentschieden zunächst eindrucksvoll wirkt.

Doch wie gegen Italien durch das Tor von Joshua Kimmich (73. Minute) reichte wie im März gegen die Niederlande nur zu einem 1:1-Unentschieden. Alle anderen Gegner, gegen die Deutschland siegte, kamen aus der zweiten oder dritten Klasse. „Wir können nicht zufrieden sein“, stellte der Bundestrainer fest. „Wir hatten zu wenig Tempo und insgesamt viel zu viele Fehler in unserem Spiel. Wir haben einiges nicht so gut gemacht, wie wir es machen können.“

Tatsache ist: Wenn es in Klassikern darauf ankommt, selbst bei einem schmalbrüstigem Wettbewerb wie der Nations League, ist für die Deutschen wenig zu holen. Seit der WM-Saison 2017/18 hat die DFB-Auswahl von 18 Spielen gegen Topteams nur zwei gewonnen: gegen die Niederlande 2020 in der Nations League (3:2 in Amsterdam) und gegen Portugal bei der EM 2021 (4:2 in München).

Neben neun Unentschieden setzt es sieben Niederlagen. Das 1:1 gegen Italien passt ins unerfreuliche Bild. „Wir wussten, dass Italien im Umbruch ist und sie den einen oder anderen Spieler nicht auf dem Platz hatten. Leider ist es uns nicht gelungen. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auf den Platz zu bringen“, sagte Torschütze Kimmich.

Trotz anfänglicher Überlegenheit schafft es das Team von Flick schon in der ersten Halbzeit kaum, sich gefährliche Torchancen zu erspielen. Gnabry hatte nach einer halbwegs flotten Kombination freistehend die beste Gelegenheit auf die Führung, da hatten die Italiener allerdings mit einem von Torwart Manuel Neuer abgelenkten Schuss von Gianluca Scamacca schon den Pfosten getroffen.

Nach dem Wechsel waren die Italiener dann zunächst sogar die mutigere und auch bessere Mannschaft in einer insgesamt arg fehlerhaften Begegnung. Beim 0:1-Rückstand war auch auf Kapitän Neuer kein Verlass gewesen, der eine halbhohe Flanke tatenlos durch seinen Fünfmeterraum segeln ließ.

Der Ausgleich von Kimmich entsprang wiederum weit mehr einer Willensleistung des Münchners als einer durchdachten Kombination. Das deutsche Spiel wirkte insgesamt uninspiriert und ohne Tempo bei den meisten Angriffen – und ohne Präzision, wenn die mitunter auch mal ungeordneten Italiener, die nicht zufällig in der WM-Qualifikation gescheitert sind, den entsprechenden Freiraum für schlecht ausgespielte Konter gestatteten.

Am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF) steht in München das nächste Topspiel an: gegen die Engländer, der deutschen Endstation beim Achtelfinale der Europameisterschaft vor Jahresfrist. In Topform sind die Engländer nach einer langen Saison allerdings nicht: Sie verloren am Samstag überraschend 0:1 in Ungarn.

Eine Chance für die Deutschen, aus der Nations League wenigstens im dritten Anlauf auch mal etwas Erfolgreiches zu machen: Im ersten Jahr wären sie, wenn sich nicht kurzfristig der Modus geändert hätte, direkt aus der Topgruppe abgestiegen. Im November 2021 endete der zweite Anlauf mit einem 0:6-Debakel in Spanien. Mit anderen Worten: zumindest in der Nations League kann es eigentlich nur besser werden.