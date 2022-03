DFB-Stürmer Timo Werner : Raus aus dem Londoner Nebel

Als der Freistoß von Ilkay Gündogan herein segelte, war Timo Werners Fußspitze zur rechten Zeit am rechten Ort. Gut, hätte es einen Videoschiedsrichter gegeben, hätte der womöglich noch dazwischengefunkt, so aber musste Werner nicht schon wieder um einen Treffer bangen. Es gab ja eine Zeit in der Premier League, in der er sich halb scherzhaft, halb bitter eine Verbreiterung der virtuellen Abseitslinien wünschte, so oft hatte er sich um Zehenbreite in der verbotenen Zone bewegt.

Werners Zehen indes waren auch aus anderen Gründen schon Zielscheibe britischen Humors: Seit der Fußball-Cartoonist David Squires ihn vor ein paar Monaten mit Toaster-Füßen zeichnete, ist der Name „Toaster Toes Timo“ unter Fans durchaus ein Begriff für den rasenden Timo, dem es manchmal ein wenig an Feingefühl im Fuß fehlt.