Fünf Monate vor WM : DFB-Team im Treibsand vor Qatar

Auf Anhieb hatte Leon Goretzka auf diese Frage keine Antwort. Dabei sollte sie ja eigentlich gar nicht so schwer sein für einen Fußballprofi, der beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Aber, tja, wann könnte er gewesen sein, der letzte Sieg ...? „Ist echt ’ne Weile her“, sagte Goretzka nur. Im Fall der Bayern ergibt der Blick in die Saisonstatistik den 23. April, am 31. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Dortmund, 3:1, mit einer Torvorarbeit Goretzkas. Mit dem Nationalteam ist es schon deutlich länger her.

Da ist der bislang letzte Sieg mit Goretzkas Beteiligung für November 2021 notiert, 9:0 gegen Liechtenstein – keines der Spiele, die lange im Gedächtnis haften bleiben. Einige Kollegen könnten Goretzka vielleicht noch erzählen, dass es danach zwei weitere Siege gab, in Armenien, wo das WM-Ticket gelöst wurde, und gegen Israel.