1:1 in Ungarn : Die deutsche Elf bleibt ein Rätsel

Ein Fußballspiel ist voller Entscheidungen. Permanent müssen die Spieler sich festlegen. Nach vorne oder hinten? Links oder rechts? Kopf oder Fuß? Laufen oder stehen? Schnell oder langsam? Den Ball abspielen oder nicht? Wer zu viele falsche Entscheidungen trifft, droht das Spiel zu verlieren. Wer mehr richtige Entscheidungen fällt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, am Ende ein Sieger zu sein. Und wer sich nicht so recht entscheiden kann, spielt am Ende zumeist – unentschieden. Die deutsche Nationalmannschaft kennt dieses Spiel inzwischen: Das 1:1 in Ungarn war das vierte Unentschieden mit diesem Ergebnis in Serie.

1:1 in den Niederlanden, 1:1 in Italien, 1:1 gegen England, und nun auch 1:1 am Samstagabend in der Puskás Aréna in Budapest. Die frühe Führung durch Zsolt Nagy in der sechsten Minute glich der Deutsche Jonas Hofmann nur 180 Sekunden danach aus. Mit drei Punkten aus drei Spielen steht die Auswahl von Hansi Flick nach der Hälfte der Nations-League-Partien auf Platz drei. Es folgt das zweite Duell mit Italien in Mönchengladbach an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF), im September geht es nach England, danach kommt Ungarn zum Rückspiel.

So wie die Deutschen spielten, sprachen sie danach auch. „Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte der Bundestrainer in der Pressekonferenz. „Letztendlich sehe ich das Ganze trotzdem positiv. Wir haben kein Spiel verloren.“ Nico Schlotterback fand bei RTL erst positive Worte: „Ich glaube, es war eine ordentliche Leistung von uns allen.“ Aber: „Wir hatten nicht so eine gute Durchschlagskraft.“ Und Kapitän Manuel Neuer? „Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir uns mehr ausgerechnet haben“, sagte er. Andererseits: „Ich will nicht von einem glücklichen Unentschieden sprechen.“ Mal so, mal so, die Richtung ist nicht erkennbar.

Die Nationalelf dreht sich im Kreis. Dabei besteht die Gefahr, die Orientierung zu verlieren. Dabei ist das Ziel klar formuliert. Die Deutschen wollen bei der Weltmeisterschaft in Qatar im November und Dezember den Titel holen. Doch auf dem Weg droht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sich zu verlaufen. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es kein einfacher Weg wird, sondern dass es auch Rückschläge gibt“, sagte Flick. „Vom Ergebnis her und von der Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, war es für uns ein Rückschritt.“ Es sei augenfällig, „dass bei uns komplett in der Mannschaft die Überzeugung fehlt“. Das ist kein guter Wegweiser vor einer WM.

Nach den kommenden drei Partien der Nations League steht kurz vor dem Turnier ein Testspiel an, dann schon warten Japan, Spanien und der Sieger des Play-off-Duells zwischen Costa Rica und Neuseeland in der WM-Vorrundengruppe. Drei Unentschieden dort klingen wenig erfolgversprechend auf dem Weg zum großen, womöglich zu großen Ziel. Denn der Abend von Budapest offenbarte, dass es eigentlich in jedem Mannschaftsteil Probleme gibt, außer im kleinsten. Torwart Neuer zeigte sich einmal mehr in Bestform, etwa als er den scharfen Schuss von Attila Fiola ganz stark mit dem Fuß abwehrte (44.).

Neuer gehört zur Achse, auf die Flick setzt. Doch in Ungarn sorgte der Bundestrainer selbst für einen Bruch. Antonio Rüdiger, der Chef der Abwehr, saß zur Erholung auf der Tribüne, Thomas Müller, der Freigeist der Offensive, auf der Bank; er wurde später eingewechselt. Der vierte Teil der Achse, Joshua Kimmich, spielte von Beginn an. Ansonsten mischte Flick seine Formation wieder munter. Das war einerseits verständlich. Nach einer langen Saison ist die Kraftlosigkeit überall deutlich zu spüren. Die Belastung muss verteilt werden. Auf der anderen Seite ergibt sich gut fünf Monate vor der WM-Eröffnung auf diese Weise kein klares deutsches Bild.

In der Abwehr begannen Schlotterbeck und Niklas Süle, das neue Duo von Borussia Dortmund. Einer dürfte zur WM Rüdiger weichen müssen. Aber wer? Jonathan Tah gilt nur als Backup. Links verteidigte David Raum, rechts Thilo Kehrer. Die Alternativen sind Benjamin Henrichs und Lukas Klostermann – oder Jonas Hofmann. Der zeigt derzeit seine Offensivqualitäten im Mittelfeld. Auf das Tor gegen England ließ er das in Ungarn folgen. In der aktuellen Form ist der Spieler von Borussia Mönchengladbach kaum wegzudenken aus der ersten Elf. Aber auf welcher Position? Und wer müsste dafür raus? Es gibt deutlich mehr Fragen als Antworten.

Das Mittelfeld gilt als starker deutscher Mannschaftsteil, weil der Bundestrainer eine große Auswahl hat. Defensiv begannen in Budapest Kimmich und Leon Goretzka. Ilkay Gündogan kam später. Davor wird es noch ein wenig unübersichtlicher. Hofmann, Jamal Musiala und Kai Havertz starteten am Samstag. Später wurden Müller, Julian Brandt und Karim Adeyemi eingewechselt. Serge Gnabry saß mit einer Blessur angeschlagen nur auf der Tribüne, Leroy Sané 90 Minuten auf der Bank. Marco Reus fehlte verletzt ganz. Im Sturm agierte Timo Werner einmal mehr unglücklich. Lukas Nmecha kam in den Schlussminuten noch zu einem Einsatz.

Es ergibt sich ein unfertiges Bild. Die letzte Chance, die Konturen vor der Sommerpause zu schärfen, bietet das zweite Duell mit Italien. „Jetzt müssen wir eine, zwei oder drei Schippen mehr drauflegen. Wir werden versuchen, das aus der Mannschaft herauszukitzeln“, sagte Flick. Neuer sprach davon, eine „Rakete zünden“ zu wollen. Wie das klappen soll, bleibt nach den Eindrücken vom Samstag rätselhaft. Doch die Zeit drängt. Auf dem Weg nach Qatar müssen die Deutschen alsbald ihren Kreislauf verlassen, wenn sie dem selbst gewählten Ziel nahe kommen wollen. Ein weiteres Unentschieden würde da nicht entscheidend weiterhelfen.