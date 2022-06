Nations League in Ungarn : Ein bisschen Haltung reicht beim DFB-Team

Bei der EM stand das deutsche Spiel gegen Ungarn in München im Zeichen gesellschaftspolitischer Debatten. Beim Duell in Ungarn ist nun keine besondere Geste der deutschen Fußball-Auswahl vorgesehen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft plant beim Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und bei RTL) gegen Ungarn in Budapest keine besondere gesellschaftspolitische Geste. Das sagte Oliver Bierhoff, der Direktor Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), am Donnerstag im Teamquartier in Herzogenaurach.

Nations League Liveticker

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Zuletzt hatten sich die Nationalspieler der Initiative des englischen Teams angeschlossen, vor dem Anpfiff des Spiels am Dienstag in München als Zeichen gegen Rassismus niederzuknien. Drei Tage vorher war die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate in Budapest dafür ausgebuht worden – überwiegend von Kindern.

Das Spiel im Ferenc-Puskás-Stadion hatte nach dem diskriminierenden Verhalten ungarischer Fans bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr ohne Publikum stattfinden sollen. Der ungarische Verband umging das ohnehin schon um ein Spiel reduzierte Urteil der Europäischen Fußball-Union (UEFA), indem er Kindern unter 14 Jahren sowie Schulbegleitern den Zutritt ermöglichte, was laut UEFA-Vorschriften möglich war.

So war das 72.000 Zuschauer fassende Stadion beinahe zur Hälfte gefüllt, was in England für Unverständnis sorgte. Über das Verhalten der jungen Fans zeigte Southgate sich „sehr überrascht“. In München gab es für die Aktion der beiden Teams Applaus von den Tribünen. „Wir wollten die Aktion der Engländer unterstützen“, sagte Bierhoff nun, aber: „Für Ungarn ist jetzt nichts geplant.“

Bei der EM hatte vor allem das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ungarn in München im Zeichen gesellschaftspolitischer Debatten gestanden. Vor dem Hintergrund diskriminierender Gesetzgebung in Ungarn war die Regenbogenfahne als Symbol gegen Homophobie in der Stadt und im Stadion präsent, das Vorhaben, auch die Arena bunt leuchten zu lassen, wurde von der UEFA mit dem Verweis auf Neutralität abgelehnt.

Während des Spiels (2:2) zeigte der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka beim Torjubel ein mit Händen geformtes Herz in Richtung der ungarischen Zuschauer, später versah er das Bild in den sozialen Medien mit dem Hinweis „Spread Love“ – „Verbreitet Liebe“.

Mehr zum Thema 1/

Goretzka, der zu denjenigen Profis gehört, die am deutlichsten über den Fußball hinaus Stellung beziehen, schien dem Wiedersehen mit Ungarn im ausverkauften Puskás-Stadion keine allzu große Bedeutung beimessen zu wollen. „Ich bereite mich auf das Spiel genauso vor wie auf die anderen“, sagte er in der vergangenen Woche in Herzogenaurach. An die EM-Partie habe er „schöne Erinnerungen, mit meinem Tor – nicht nur aufgrund der Geste“.

Überhaupt schienen die Nationalspieler in gesellschaftspolitischen Dingen zuletzt etwas zurückhaltender aufzutreten. Bierhoff warb am Donnerstag um Verständnis dafür, dass die Spieler damit unterschiedlich umgingen. Fußballprofis seien „junge Menschen“ und auch diesbezüglich ein „Querschnitt der Gesellschaft“. Am grundsätzlichen Anspruch aber hielt Bierhoff fest: „Sie müssen sich damit auseinandersetzen“ und, als Team insgesamt, „eine Haltung und Position beziehen“.