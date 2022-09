Trainer Flick will Tore sehen : Timo Werner wird gestreichelt und gefordert

Soll bloß keiner sagen, Timo Werner treffe nicht: Acht Tore in elf Einsätzen stehen für ihn unter Bundestrainer Flick zu Buche. Bild: picture alliance/dpa/Revierfoto

Bundestrainer Hansi Flick nimmt Timo Werner nun in die Pflicht: Bis zur WM in Qatar muss der Stürmer effektiver werden. Nur in den jüngsten Länderspielen stimmt die Quote.