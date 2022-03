Deutsches 1:1 gegen Niederlande : Stoff für ein paar kritische Studien

Die deutsche Nationalmannschaft geht gegen die Niederlande in Führung, hat am Ende aber Glück, dass sie das Spiel nicht noch ganz aus der Hand gibt. Der Auftritt von Jamal Musiala macht Mut.

Aus welchem Stoff deutsch-niederländische Fußballduelle sind, bekam Jamal Musiala schon nach wenigen Minuten zu spüren. Sein langes, schwarzes Untershirt überstand die Zerreißprobe durch einen Gegenspieler nicht, fortan bestand einer der Ärmel nur noch aus der Kurzversion. Nach einer halben Stunde musste ein weiterer Mann in Oranje die Textilbremse gegen den jungen Münchner ziehen – und nicht einmal das war das letzte Mal.

Was man nur so deuten konnte: Musiala war ziemlich schwer aufzuhalten beim 1:1 (0:1) am Dienstagabend in der Johan Cruyff Arena zu Amsterdam, und manchmal auch gar nicht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es Musiala, der einen der seltenen Durchbrüche auf die Grundlinie wagte und schaffte, woraus prompt der deutsche Führungstreffer resultierte. Thomas Müller, der Schütze, packte zum Jubeln die Säge aus, und auch wenn das nicht der Grund gewesen sein dürfte: Für ihn bedeutete es, dass er in den Statistiken nun mit 43 Toren gleichauf mit Uwe Seeler geführt wird.

Was allerdings danach passierte, bot dem Bundestrainer Stoff für ein paar kritische Studien. Denn obwohl es für einen kurze Weile so aussah, steuerte seine Mannschaft nun mitnichten auf den neunten Sieg im neunten Spiel unter Hansi Flick zu – und musste am Ende ziemlich froh sein, nicht als Verlierer den Platz zu verlassen. In der 68. Minute traf Steven Bergwijn zum 1:1, wenig später hatten die Deutschen Glück, dass der englische Schiedsrichter Craig Pawson seinen Elfmeterpfiff nach Intervention des Videoassistenten wieder kassierte; zuvor war Thilo Kehrer robust gegen Memphis Depay zu Werke gegangen.

Erfolgsgeschichte um Musiala

Auch danach hätten die nun druck- und lustvollen Niederländer gut und gerne noch zu einem Treffer kommen könnte. Wie eine titelreife Spitzenmannschaft wirkte die Deutschen da beileibe nicht mehr, wobei man auch sagen musste, dass Flick dann auf eine angemessene Verteilung der Kräfte achtete und mit den Wechselspielen begann.

Das betraf auch Musiala, der beim 2:0 gegen Israel über die vollen 90 Minuten gespielt hatte. Dennoch: Der Versuch mit ihm auf der defensiven „Sechser“-Position im Mittelfeld nimmt immer mehr Züge einer Erfolgsgeschichte an. Man darf gespannt sein, was in dieser Spielfeldzone passiert, wenn alle Mann an Bord sind – und wenn Musiala so weiterspielt.

„Für die Zuschauer war es ein Topspiel mit hoher Intensität“, sagte Flick nach dem Schlusspfiff deshalb und lobte seine Mannschaft: „Es ist schön, wie sie Fußball spielt. Die Art und Weise ist erfrischend. Sie ist mutig. Mit dem 1:1 können wir zufrieden sein. Das Unentschieden ist gerecht.“ Auch für Müller stimmte die Richtung: „Man hat gemerkt, dass wir nicht nur mithalten, sondern auch dominieren können. Das Gefühl an sich ist gut.“

In einer ersten Hälfte, in der auf beiden Seiten zäh verteidigt und nur sporadisch vielversprechend angegriffen wurde, war Musiala mit seinen 19 Jahren derjenige, der für bemerkenswerte Momente sorgte: ein Sesam-Öffne-Dich für beengte Räume. Insgesamt aber war es weitgehende gegenseitige Neutralisierung auf gehobenem Niveau.