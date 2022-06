Fußball-WM 2022 in Qatar : Die neue Achse der deutschen Nationalelf

Bundestrainer Hansi Flick macht in der DFB-Elf Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich und Thomas Müller zum Zentrum seines Spiels. Doch kann das bei der WM in Qatar funktionieren?

Das Fußballspiel, das für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in Qatar entscheidend sein könnte, war „wenig spektakulär, phasenweise langweilig und sehr einseitig“. So haben es damals die Kritiker im „Kicker“ aufgeschrieben. Am 6. November 2019 hat der FC Bayern in der Vorrunde der Champions League 2:0 gegen Olympiakos Piräus gewonnen.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Und wahrscheinlich wären Spiel und Spielnote, eine wohlwollende 3,5, für immer im „Kicker“-Archiv verschwunden, wenn an diesem Abend in München nicht ein Mann auf die große Bühne getreten wäre, den die meisten in Deutschland zu der Zeit für wenig spektakulär und phasenweise langweilig gehalten – und somit sehr unterschätzt haben. Sein Name: Hansi Flick.