WM-Aus für Deutschland : Böses Ende einer großen Fußballnation

Am Ende wusste selbst einer wie Thomas Müller, der zu fast allem und jedem etwas zu sagen hat, nicht weiter und brach die Fragerunde einfach ab. Es war schon weit nach ein Uhr Ortszeit in al-Khor in Qatar, als der deutsche Fußball-Nationalspieler erklären sollte, warum es wieder nicht geklappt habe mit einem erfolgreichen Turnier. Seit dem Erreichen des Halbfinales bei der Europameisterschaft 2016 gab es für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) einen Tiefschlag nach dem anderen: das Aus nach der WM-Vorrunde 2018, im EM-Achtelfinale 2021 und nun wieder nach der WM-Vorrunde.

Es gab auch früher schon vermasselte Turniere der „Turniermannschaft“. Doch die aktuelle Lage ist kaum mit dem vereinzelten Versagen im entscheidenden Moment zu vergleichen. Das ausgerufene Ziel WM-Titel in Qatar mutet nach dem abermaligen Aus nach nur drei Spielen absurd an. Doch es ist die neue Realität des deutschen Fußballs. Die Niederlage zum Auftakt wurde allgemein als Grund für das frühe Scheitern gesehen. „Wir haben es gegen Japan vergeigt“, sagte Kapitän Manuel Neuer. Die Punkte beim 1:1 gegen Spanien und am Donnerstag beim 4:2 gegen Costa Rica halfen nicht weiter.

Das frühe Bye-bye im al-Bayt-Stadion in der Wüstenstadt nördlich von Doha schockierte die Spieler, die dafür verantwortlich waren, sichtlich und hörbar, nicht nur Müller, der nach missglückter Suche nach Gründen für das deutsche Debakel genauso wenig weiterwusste wie zuvor aus dem Spielfeld. Ob er je wieder für die Nationalmannschaft aufläuft, ist ungewiss. Seit der WM 2010 war Müller ein Gesicht des Erfolgs. Doch zur bitteren Wahrheit gehört auch, dass es nach dem WM-Titel 2014 auch mit ihm bergab ging. Der Triumph von Rio de Janeiro ist nun auch schon acht Jahre her …

„Wir sind alle frustriert“

Müller, 33 Jahre alt, sagte, er wolle sich mit seiner Frau beraten, auch mit dem Bundestrainer. Ein Manuel Neuer ist noch drei Jahre älter, er wurde deutlicher bei der Frage, ob es das für ihn war mit der Zeit in der ersten Auswahl des Landes. Einen Rücktritt könne er ausschließen, stattdessen wolle er weitermachen, „soweit ich eingeladen werde und meine Leistung zeigen“. Die war beim Kapitän in Qatar auch nicht tadellos. Danach war er ratlos. „Wir sind alle frustriert. Es ist schwer zu verarbeiten für uns, und wir werden sicherlich brauchen, um das zu verstehen, was hier passiert ist. Das ist klar.“

Wie viele andere auch, schob Neuer die Schuld am Scheitern auf den Start. „Es überwiegt der Ärger über das erste Gruppenspiel. In der zweiten Halbzeit gegen Japan haben wir es vergeigt. Wir haben ein ordentliches Spiel gegen Spanien gemacht“, sagte er zum 1:1 vom vergangenen Sonntag. „Und heute haben wir unsere Pflicht erfüllt. Das haben wir uns fest vorgenommen, dass wir mit zwei Toren Abstand mindestens gegen Costa Rica gewinnen“, sagte Neuer, der in drei Spielen fünf Gegentreffer kassierte. „Dass dieses Ergebnis am Ende nicht reicht, da hat nicht unbedingt jeder mit gerechnet.“

Doch die Mathematiker in der Mannschaft hatten sich schon zuvor verkalkuliert. Das Sieg mit zwei Toren Vorsprung, der es nach den Toren von Serge Gnabry (10. Minute), Kai Havertz (73. und 85.) sowie Niclas Füllkrug (89.) bei Gegentoren von Yeltsin Tejeda (58.) und einer Szene, die letztlich als Eigentor von Neuer gewertet wurde (70.), wurde, reichte nicht, weil die Variablen Japan und Spanien nicht ausreichend einkalkuliert wurden. Dass die Asiaten die parallele Partie drehten, lag auch an den Deutschen und der komplizierten Konstellation. Am Ende hatte Spanien keine Not in eigener Sache.