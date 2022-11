Nationalmannschaft bei WM : Die zwei Trumpfkarten des deutschen Teams

Was macht jetzt bloß die Fanszene von Werder Bremen? Genauer gesagt, was macht sie an diesem Donnerstagabend, um 20 Uhr, wenn die Nationalelf dank Niclas Füllkrug vielleicht doch das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreichen kann? Und danach womöglich noch ein bisschen mehr. In jedem Fall lässt sich nach seinem inspirierenden Auftritt mit dem Treffer zum 1:1 gegen Spanien das ungeliebte Turnier für eingefleischte Fans noch etwas schwerer ignorieren.

Es waren selbstredend auch engagierte Werder-Anhänger, die zuletzt dazu aufgefordert hatten, die WM zu boykottieren. Mit Bannern im Stadion haben sie darauf hingewiesen, in Diskussionsrunden und überhaupt bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Dabei sind auch clevere Ideen entstanden, wie am Wochenende, als Werder-Fans zum WM-Alternativprogramm aufriefen, zum Besuch des Frauenteams. Mehr als 20.000 Fans kamen gegen Freiburg ins Weserstadion, fast wäre der Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga geknackt worden. Doch jetzt, nach Füllkrugs mitreißendem Auftritt, ist zwar nicht alles gut zwischen Deutschland und der WM, aber doch manches anders.

Die Stimmungslage im deutschen Team hat der Mittelstürmer nach einem in jeder Hinsicht desaströsen deutschen WM-Start zumindest schon mal gedreht. Und womöglich auch ein bisschen die im genervten Fußball-Land.

Füllkrug auf eine gute Weise aus der Zeit gefallen

Als der Protest der Werder-Fans gegen die WM begann, war Füllkrug nur ein Spieler von Werder, ohne große Aussicht auf internationalen Aufstieg. Aber einer von denen, die man in Bremen so super findet, weil er nicht nur ein Tor nach dem anderen schießt, sondern auch, weil der klassische Mittelstürmer auch jenseits des Platzes anders daherkommt als viele der Nachwuchsleistungszentrums-Bundesligaprofis. Aus jenen Ausbildungsstätten, die so viele gesichtslose Profis der neuen Zeit hervorbringen. Und die bei vielen Fans eine Sehnsucht nach alten Zeiten im Fußball wecken, als Stars noch auf Spitznamen wie „Icke“, „Tante Käthe“ oder „Hotte“ hörten.

Die Werder-Fans jedenfalls sind gottfroh, dass sie mit „Lücke“ oder „Fülle“, wie ihr Liebling genannt wird, einen in ihren Reihen haben, der mit diesen Zeiten irgendwie noch in Verbindung zu stehen scheint. In der Weise, wie er spielt. Und wie er sich gibt. Handfest und widerstandsfähig, kein „Social-Media-Fußballer“, wie Mats Hummels die mitunter selbstgefällige Spielweise von jüngeren Stars geißelt. Da erscheint Füllkrug wie ein Profi, der auf eine gute Weise aus der Zeit gefallen ist.

Allein vom Habitus schien Füllkrug kaum zu passen zur glattgebügelten Welt des Deutschen Fußball-Bunds, und schon gar nicht zu der verkommenen des Internationalen Fußball-Verbands. Doch seit dem ersten deutschen WM-Adventsabend in al-Khor, an dem er mit seinem entschlossenen Spiel und einem kraftvollen Tor das Spiel gegen Spanien ausglich und damit vielleicht auch die deutsche WM drehte, sagt nun auch Thomas Müller über einen in vielerlei Hinsicht untypischen Nationalspieler: „Unglaublich geiler Typ.“

Sein außergewöhnlicher Wert für den viermaligen Weltmeister ist mit dem Müller-Diktum somit amtlich beglaubigt. Was Füllkrug einer sich vor dem Tor notorisch wankelmütigen Nationalelf mit seiner Gradlinigkeit geben kann, haben manche Experten schon vor der WM geahnt. Sein früherer Trainer in den deutschen Nachwuchs-Nationalteams, Horst „Hotte“ Hrubesch, hatte schon unmittelbar vor der Nominierung des Bremers in der F.A.Z. ein Loblied auf den Mittelstürmer alter Schule angestimmt.

„Fußball muss ja auch Spaß machen“, sagte Hrubesch mit Blick auf das, was in der Nationalelf viel zu oft fehlt. „Ich habe mir von Bremen in dieser Saison zwei Spiele angeguckt, weil mich interessiert hat, wie es bei ihm weiterging, und da muss ich einfach sagen: eigentlich perfekt, ,was er im Moment macht, auch vom Typ her. Er kann eine Mannschaft mitziehen, eine Mannschaft begeistern. Er ist einer, der sich auch nicht versteckt, wenn es mal eng wird. Er bringt alles mit.“