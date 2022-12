Deutsches WM-Aus : Der nächste Untergang

Bei der WM in Qatar erlebt der deutsche Fußball die nächste brutale Selbsttäuschung. 18 Monate vor der Heim-EM blickt er in einen tiefen Abgrund. Das Spiel gegen Costa Rica ist lange erschütternd – und ein Spiegel der vergangenen Jahre.

Die Stimmung in der Nationalelf war in den vergangenen Tagen deutlich besser als die Lage. Dass die Mannschaft in zwei Spielen nur einen Punkt geholt hatte und Letzter ihrer Gruppe war? Kaum der Rede wert. Und die Tatsache, dass die Deutschen im letzten Gruppenspiel die Sache nicht mehr allein in ihrer Hand hatten? Das wird schon.

Bei allen öffentlichen Auftritten von Trainern und Spielern hatte sich die Erleichterung, das schon nach zwei Auftritten mögliche Aus bei der Weltmeisterschaft verhindert zu haben (wenn auch dank fremder Hilfe), mit der Hoffnung, durch den späten Ausgleich beim 1:1 gegen Spanien in Tritt gefunden zu haben, vermischt. 90 WM-Minuten später lässt sich sagen: Der deutsche Fußball hat in seiner Selbstgefälligkeit bei dieser WM bloß die nächste brutale Selbsttäuschung erlebt – und schlitterte trotz eines 4:2-Siegs gegen Costa Rica auch unter Bundestrainer Hansi Flick in das dritte Debakel beim dritten großen Turnier nacheinander.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 und dem Scheitern im EM-Achtelfinale im Sommer 2021 ist wieder nach nur drei Spielen Schluss für den viermaligen Weltmeister. Dem Land mit den vier Sternen wird in der Fußball-Welt regelmäßig nur noch heimgeleuchtet, nun auch in einer Gruppe mit Durchschnittsteams wie Japan und Costa Rica. Eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft im eigenen Land blickt der deutsche Fußball nach dem Desaster in Qatar in einen tiefen Abgrund. Ein Déjà-vu, wie es sich die Deutschen nach dem Scheitern in Russland nicht noch mal träumen ließen. Es fühlt sich noch schlimmer an als das WM-Aus 2018, das damals noch wie ein einmaliger Ausrutscher der Weltmeister von gestern erschien.

Schwächster Auftritt der vergangenen Jahrzehnte

Um es klar zu sagen: Der Auftritt gegen Costa Rica war über eine Stunde lang der vielleicht schwächste und erschütterndste eines deutschen Teams in den vergangenen Jahrzehnten bei einem großen Turnier. Und das will etwas heißen nach den jüngsten Enttäuschungen der vergangenen Jahre.

Die Lateinamerikaner, die sich bis dahin nur eine einzige Chance bei dieser WM herausgespielt hatten, waren trotz ihrer individuellen Unterlegenheit dem Ausgleich schon zweimal ganz nahe. Einmal rettete Torwart Neuer mit einer Weltklassereaktion, danach verstolperte Costa Rica eine herausragende Konterchance, die jedes Klasseteam dankend genutzt hätte. In der zweiten Halbzeit gingen sie dann nach dem verdienten Ausgleich sogar in Führung, bevor die Deutschen mit dem Mut der Verzweiflung die Partie noch drehten.

Die Aufstellung des Bundestrainers erwies sich als ebenso halbherzig wie der Auftritt seines Teams. Flick vertraute zunächst nur auf Bayern-Spieler und setzte Kimmich dafür auf die rechte Verteidigerposition – doch nichts wurde dadurch gut, ganz im Gegenteil, auch weil Müller im Sturmzentrum kein Anführer, sondern ein Ausfall war.

Die treffsicheren Stürmer des Teams, Füllkrug und Havertz, ließ Flick bei einem Spiel, in dem viele Torchancen zu erwarten waren, viel zu lange auf der Bank, wo sie gar nicht hätten sein sollen. Havertz und Füllkrug drehte mit drei Toren schließlich noch das in der zweiten Halbzeit vollkommen offene Spiel. Aber durch Japans 2:1 gegen Spanien blieb für die Deutschen am Ende alles verloren. Trotz des Siegs war es über alle drei Spiele gesehen ein komplettes deutsches Versagen in Qatar, an dem auch der Bundestrainer seinen Anteil hatte. Es war der nächste Untergang.