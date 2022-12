Nach der WM-Blamage in Qatar : Veränderung? Nicht mit uns!

Diese Gefühle kannten sie zwar schon, aber als in al-Khor vier Jahre nach dem Debakel in Kasan die große Leere abermals über sie kam, standen die deutschen Stars trotzdem hilflos wie kleine, gottverlassene Kinder auf dem Rasen, in der Mixed Zone und vor dem Mannschaftsbus. Das letzte, in seiner Dramaturgie irre und in seiner Taktik aberwitzige deutsche Spiel bei dieser Weltmeisterschaft mit einem nutzlosen 4:2-Sieg gegen Costa Rica hatte den Millionen-Stars den Stecker gezogen. Alle Energie, mit der sie sich seit Jahren aufladen, um sich vor einer Wirklichkeit zu wappnen, der sie nicht ins Auge blicken wollen, war plötzlich aus ihren Körpern gewichen, aus ihrer Mimik, aus ihren Köpfen.

Thomas Müller irrte nach dem Schlusspfiff ziellos über den Platz, er ging auf und ab und fand nirgendwo Halt. Seinen vielen unerfüllten Träumen in den deutschen Farben in den vergangenen Jahren hatte er bloß den nächsten hinzugefügt.

Der erste hatte sich 2018 bei der WM gegen Südkorea (0:2) unter Joachim Löw in Luft aufgelöst. Den zweiten hatte der damalige Bundestrainer 2019 mit Müllers Rauswurf selbst besorgt. Der dritte folgte nach seiner Rückkehr im Achtelfinale der Europameisterschaft 2021, bei dem Müller die größte Chance auf einen Erfolg selbst vermasselt hatte – und nun schien er tatsächlich erstmals zu spüren, dass er endgültig in der Nationalelf am Ende angekommen ist, dass er all diese Jahre nur seiner eigenen Fata Morgana hinterhergelaufen war.

„Ich hab’s mit Liebe getan“, sagte Müller. Und deutete seinen Rücktritt an. Doch noch immer gefangen von seinen Träumen wagte er das Offensichtliche weiterhin nicht offen auszusprechen: dass seine Zeit in der Nationalelf abgelaufen ist – und dass eine neue anbrechen muss.

Erstaunliche Beharrungskräfte im DFB

In den Katakomben des al-Bayt-Stadions standen Joshua Kimmich wenig später die Verwundungen ins bleiche Gesicht geschrieben. Er sprach zu den Reportern, als wären sie Therapeuten. „Ich bin 2016 dazugekommen, davor war Deutschland immer im Halbfinale“, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der so gerne Anführer einer erfolgreichen Nationalelf wäre, aber dort immer wieder an den eigenen Ansprüchen scheitert. Dass er nun mit Misserfolg in Verbindung gebracht werde, sei für ihn nicht einfach zu verkraften. Er habe „ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen“, sagte Kimmich. Das Loch, in dem die Nationalelf versank, hatte sich da längst aufgetan.

Dann war da noch Kapitän Manuel Neuer, der in den vergangenen Jahren jeden Tiefschlag in der Nationalelf negierte oder relativierte; wie nach einem Gegentreffer, wenn er seinen Reklamier-Arm in die Höhe reckt, um damit der Wirklichkeit vielleicht doch noch ein Schnippchen zu schlagen. Mit seinen 37 Jahren ist die Zeit auch am vielleicht größten aller deutschen Torhüter nicht vorübergegangen.

Gegen Costa Rica verhinderte Neuer mit einer fabelhaften Reaktion zunächst zwar den Ausgleich, aber dann sah er bei den beiden realen Treffern der Lateinamerikaner überhaupt nicht gut aus. Auch beim 1:2 gegen Japan zum Auftakt, der deutschen WM-Stolperfalle, war der Weltmeister Neuer von 2014 nur eine ferne Erinnerung. Als die deutsche Zukunft im Tor sieht sich Neuer dennoch weiterhin: Bei der Heim-EM im Sommer 2024 will er dann mit fast vierzig Jahren noch immer die Nummer eins sein. Am liebsten auch der Kapitän.

Man kann es nicht anders sagen: Die Beharrungskräfte im deutschen Team und im deutschen Verband sind auch nach fünf, sechs Jahren des Niedergangs auf allen Ebenen erstaunlich. Auch das ist eine Erkenntnis dieser in vielerlei Hinsicht vermurksten Weltmeisterschaft, wenngleich keine ganz frische.

Bundestrainer Hansi Flick sprach nach dem Desaster zwar von einer „großen Enttäuschung“, in weiten Teilen seiner Erklärungen klang der Bundestrainer dann aber doch eher wie ein Bundesliga-Coach, der im nächsten Spiel die Sache wieder richten will Das Problem ist in diesem Fall bloß, dass das nächste deutsche Spiel von Belang erst in eineinhalb Jahren stattfindet: bei der EM in Deutschland. Flick sieht nach der großen Qatar-Schlappe, schon in der Nations League hatte sein Team nur Platz drei bei einem Sieg in sechs Spielen belegt, keinen Grund, weshalb er seinen Posten räumen sollte. Wenn’s nach ihm geht, geht’s weiter wie bisher.