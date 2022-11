DFB-Team bei WM in Not

DFB-Team bei WM in Not :

DFB-Team bei WM in Not : „Ich hatte eine sehr große Wut in mir“

Nach dem Schock zum Start gegen Japan bereitet sich das DFB-Team auf das Spanien-Spiel vor. Das frühe WM-Aus droht. Zuvor war es in einer Sitzung an der Zeit, „sich die Wahrheit zu sagen“.

Schaut bereits auf das nächste Spiel, in dem es gegen Spanien vielleicht schon um das WM-Aus geht: Nationalspieler Kai Havertz in Qatar Bild: AFP

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft durch das 1:2 gegen Japan schon im ersten Spiel schwer in Not geraten ist, sucht am Persischen Golf einen Rettungsanker. Nach dem Schock vom Mittwoch, sieht die Welt zwei Tage danach und zwei Tage vor dem Spanien-Duell am Sonntag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) schon wieder ein wenig besser aus. Kai Havertz, der am Trainingszentrum der Deutschen in al-Shamal ganz im Norden Qatars auf dem Podium Platz nahm zur Pressekonferenz, sagte: „Wir gerade haben einen schlechten Moment, aber das Spiel kann der Turnaround für uns sein.“

Nach Japan und vor Spanien war zuletzt viel von Mexiko und Schweden die Rede. Bei der WM 2018 hatten die Deutschen auch erst verloren und dann gewonnen, wenn auch glücklich durch ein spätes Kunststück von Toni Kroos. Das Aus, das erste einer deutschen Mannschaft schon nach der Vorrunde einer WM, kam seinerzeit gegen Südkorea trotzdem. So soll es diesmal nicht enden, doch die Gefahr des nächstes Absturzes der einstigen Turniermannschaft ist immens. Julian Brandt, der an der Seite von Havertz saß, machte daher eine andere Rechnung auf: die von der Europameisterschaft 2021.

Seinerzeit verloren die Deutschen in München zum Start in der sehr starken Vorrundengruppe gegen Frankreich in München mit 0:1 durch Mats Hummels‘ Eigentor. Anschließend ging es gegen Portugal. „Am Ende hat man es geschafft. Die Truppe kennt solche Situationen“, sagte Brandt. Die Auswahl von Joachim Löw gewann 4:2 und zitterte sich danach durch ein spätes Ausgleichstor gegen Ungarn mit herzlichen Grüßen von Leon Goretzka ins Achtelfinale. Doch der Vergleich hinkt. Damals hatte auch der Gruppendritte eine Chance. Bei der WM ziehen nur zwei Teams in die nächste Runde ein.

Havertz: Keine weitere Geste mehr geplant

Am Sonntag spielen die Gruppengegner Japan und Costa Rica schon vor dem deutschen Duell mit Spanien. Die Konstellation in der Tabelle wird also vor Anpfiff bekannt sein. Im ungünstigsten Fall ist ein Sieg Pflicht, um nicht schon vor der abschließenden Partie gegen Costa Rica am Donnerstag ohne Chance auf das Weiterkommen zu sein. Soweit denkt Brandt nicht. Vielmehr sei das Spanien-Spiel „eine Chance, die ganze Stimmung zu drehen“. Mit einem Sieg könne man „extrem viel Energie freisetzen“, sagte der Dortmunder, der, anders als Havertz, gegen Japan nicht zum Einsatz kam.

In den Stunden seit dem 1:2 wurde im deutschen Lager viel analysiert und am Donnerstag auch im großen Mannschaftskreis mit dem Trainerteam geredet. „Jeder weiß, was nach dem Meeting Sache ist“, sagte Havertz. „Wir sind alle mit dem Gefühl aus dem Besprechungsraum gegangen, dass wir das Spiel gewinnen“, ergänzte Brandt, der weiterhin berichtete, dass vor allem die Szenen gezeigt und besprochen wurden, in denen nicht das umgesetzt worden war, was Bundestrainer Hansi Flick von seinen Spieler erwartet. Dabei sei auch untereinander diskutiert worden.

Dass der Bundestrainer in der Ansprache nicht nur „nett“ sei, bestätigt Havertz. „Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet“, sagte er. Es sei die „Zeit“ gewesen, „miteinander zu sprechen und sich die Wahrheit zu sagen“, betonte Havertz: „Man geht sich da auch mal an.“ Das Reizklima, das durch Kritik an der Mannschaft verstärkt wird, soll in al-Khor am Sonntag möglichst in positive Energie umgesetzt werden. „Ich kann verstehen, dass Negativität aufkommt. Ich weiß, dass viel geschossen wird gegen uns. Aber es bringt nichts, negativ zu denken“, sagte Havertz.

Er selbst hat die schlechte Laune hinter sich gelassen. „Ich hatte eine sehr große Wut in mir“, sagte Havertz zu seinem Zustand nach der Niederlage gegen Japan. Die Debatte um die „One Love“-Binde, die die Tage um den Auftakt bestimmten, ehe die sportlichen Probleme in den Vordergrund rückten, soll nun keine Rolle mehr spielen. „Wir haben unsere Meinung klar genug ausgedrückt. Jeder weiß, wie wir denken. Unser Fokus geht jetzt zu hundert Prozent auf den Fußball“, sagte Havertz.