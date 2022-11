Deutschland bei WM in Qatar : Ein Team ohne Ausstrahlung

Ilkay Gündogan war nicht nur die ordnende Kraft im deutschen Spiel. Er war auch derjenige, der am deutlichsten wurde, als es darum ging, Ordnung in die Gedanken zu bringen nach dem Reinfall beim deutschen WM-Auftakt gegen Japan. Das betraf zum einen eine spezielle Szene, das unheilvolle Abwehrverhalten vor dem entscheidenden Tor zum 1:2. „Ich glaube, es ist noch nie ein einfacheres Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt worden“, sagte Gündogan zum missratenen Versuch, bei einem japanischen Freistoß in eigener Hälfte auf Abseits zu spielen – Außenverteidiger Niklas Süle hatte es offenbar nicht mitbekommen.

Zum anderen beklagte Gündogan grundsätzlicher eine unvorteilhafte Haltung, die viele in der deutschen Mannschaft seiner Meinung nach auch mit dem Ball eingenommen hatten. Den, so sagte der Mann, der bei Manchester City völlig anderes gewohnt ist, hätten einige Teamkollegen gar nicht immer haben wollen.

Das war eine ebenso zutreffende wie ernüchternde Beobachtung, die, auch wenn er keine Namen nannte, vor allem den Kollegen Serge Gnabry und Kai Havertz gegolten haben dürfte. Und weil Manuel Neuer passend zu den verhinderten Empfängern noch ein Manko auf Senderseite formulierte, nämlich „Pässe ohne Botschaft“, konnte man festhalten: Bei allen Signalen, die die Deutschen sonst senden wollten und noch senden wollen bei dieser WM, standen sie beispielhaft für etwas, was ihnen gar nicht recht sein konnte. Nämlich für eine Mahnung, was herauskommt, wenn es auf dem Platz nicht genügend funkt: eine Mannschaft ohne Ausstrahlung.

Flick braucht Gündogan als Verstärker

In der Sache pflichtete auch der Bundestrainer am Tag danach Gündogan bei, als er am Donnerstag festhielt, dass es auf den Beitrag jedes Einzelnen ankommt – und das zu jeder Zeit. So viel hat auch Fußballdeutschland vom Flick-Fußball schon verstanden: Dass der nur funktioniert, wenn ihn alle mit Überzeugung spielen. Und die eine Frage, die sich nun aufdrängt, lautet: Warum das offenbar nicht einmal bei einer Weltmeisterschaft jedem möglich ist.

Nach mitreißendem Beginn unter dem neuen Bundestrainer hat sich eine gewisse Unverbindlichkeit jedenfalls wieder zu einem ungünstigen Wesenszug seiner Mannschaft entwickelt – ein Problem, von dem nicht abzusehen ist, ob Flick es in Qatar auf die Schnelle lösen kann. Gündogan stellte sogar ganz generell die Qualität für bestimmte Situationen in Frage.

Damit steht aber zugleich noch etwas anderes im Raum: Ob Atmosphärisch etwas im Argen liegt. Auch bei der vergangenen Europameisterschaft war Gündogan nach dem verlorenen Auftakt gegen Frankreich auffallend deutlich geworden – das richtete sich aber eher gegen die vorsichtige Ausrichtung des damaligen Bundestrainers Joachim Löw und wurde von der Mannschaft mitgetragen. Nun schoss er nach der Niederlage vergleichsweise scharf gegen die Kollegen, das ist ein schmaler Grat, zumal Gündogan damit letztlich auch in eigener Sache Politik betreibt.

Flick hatte ihn erst vor Kurzem ermuntert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Nun darauf angesprochen, reagierte der Bundestrainer eher reserviert. Es sei Gündogans Meinung, und die könne er äußern, „da werden wir keinem Spieler etwas vorgeben“. Im Kern aber, was das Manko Mut anging, besonders unter Druck, gab er ihm Recht. Nun muss der Bundestrainer dafür sorgen, dass diese Botschaft auch in der Mannschaft ankommt. Gündogan spricht abseits des Platzes meistens leise. Aber Flick braucht ihn als Verstärker.