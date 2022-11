DFB-Team droht WM-Aus : Deutschlands einzigartige Suche nach dem Erfolgscode

Es ist nur ein Gedankenspiel, aber es illustriert sehr genau, in welche Situation sich die deutsche Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft in Qatar gebracht hat. Luis Enrique, der spanische Nationaltrainer, könnte es schwarz auf weiß lesen, würden sich die Spanier mit einem ähnlichen Aufwand auf ihre Gegner bei diesem Turnier vorbereiten, wie es die Deutschen tun.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Enrique bekäme vor dem Duell mit der Nationalmannschaft an diesem Sonntag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) ein Dossier gereicht, und in einem Kapitel wäre es auch um etwas gegangen, das nichts mit Taktik und Form zu tun hat, das aber sehr wohl große Auswirkungen auf die Leistungen auf dem Rasen haben kann: Spieler, die Zeichen gegen den Fußball-Weltverband FIFA und gegen Diskriminierung aller Art setzen wollten, die scheiterten beim Versuch, die Bedeutung des Fußballs zu nutzen, um die Welt zu verbessern; kleine Gesten des Protestes und die große Frage, ob der missglückte Einstieg des Weltmeisters von 2014 in diese WM auch mit dem verlorenen Machtkampf der Deutschen gegen die FIFA und das Gastgeberland zusammenhängt. Aber eine solche Untersuchung stellt in Spanien niemand an, jedenfalls nicht im offiziellen Auftrag des Verbandes.

Die Deutsche Sporthochschule und „maximaler Content“

Die deutsche Turniervorbereitung hingegen ist einzigartig – vermutlich weltweit. Nicht nur die vielen Angestellten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die Reiselogistiker, die Köche, Ärzte, Betreuer, Trainer und Spieler sind daran beteiligt, sondern auch Studierende der Deutschen Sporthochschule Köln.

Sie tragen alle Informationen über die Gegner der Nationalmannschaft zusammen, die irgendwie verfügbar sind. „Wir schauen nicht nur auf das Spiel, wir sammeln ganz unterschiedliche Informationen: wie die Stimmung ist, wie der Trainer von der Öffentlichkeit gesehen wird und so weiter“, sagt Daniel Memmert vom Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, unter dessen Federführung die Studierenden arbeiten: „Alles zählt, alles ist wichtig für unsere Dossiers, Content maximal.“

Memmert leitet den vom DFB mit mehreren Hunderttausend Euro pro Jahr finanzierten und über vier Semester angelegten Masterstudiengang Spielanalyse, dessen Höhepunkt alle zwei Jahre die Kooperation mit der Nationalmannschaft ist. Die Informationen des sogenannten „Teams Köln“, dem 64 der insgesamt 120 Teilnehmer an dem Studiengang angehören, seien „elementar im gesamten Prozess der Spielvorbereitung“, sagt Marcus Sorg, der seit 2016 als Ko-Trainer zum Stab der Nationalmannschaft gehört, erst unter Joachim Löw, nun unter Hansi Flick.

Um das psychische Befinden der Gegner geht es allerdings erst in zweiter Linie. Im Zen­trum der Analysearbeit stehen Eindrücke vom Spielfeld, die über Monate gesammelt und sortiert werden. Und wenn das Turnier dann läuft, werden die Dossiers aktualisiert, und die Studierenden fiebern intensiv mit. Denn die glückliche Kohorte, die die Weltmeister von 2014 unterstützte, durfte sich am Ende des Turniers auch ein wenig als Weltmeister fühlen und wurde entsprechend geehrt.