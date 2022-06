Bundestrainer-Wechsel : Flick ist der bessere Löw

Die wichtigste Personalentscheidung des DFB hat sich gelohnt: Bundestrainer Flick macht die Nationalelf besser. Das lässt sich zum einen ganz nüchtern an der Bilanz ablesen: Vorgänger Joachim Löw hat in seiner letzten Saison in 17 Spielen (7 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen) einen Schnitt von 1,58 Punkten erreicht.

Flick hat ihn in 13 Spielen (9 Siege, 4 Unentschieden) auf 2,38 gesteigert. In der Tordifferenz zeigen sich ebenfalls klare Fortschritte. 33:27 in der letzten Löw-Saison gegenüber 42:8 in der ersten Flick-Saison. In der Weltrangliste ist Deutschland von Rang 16 auf 12 geklettert.