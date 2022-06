Hamsterrad für Millionäre : Wie viel Fußball verträgt der Mensch?

Noch ist es nur eine Prophezeiung, und doch klingen seine Worte wie eine Warnung. „Wir wissen aus vielen Jahrzehnten Depressions- und Burnout-Forschung, dass Übertraining oft mit diesen Erkrankungen zusammenhängt“, sagt Jens Kleinert, Professor für Sport- und Gesundheitspsychologie an der Deutschen Sporthochschule Köln, der F.A.Z.

Das sogenannte overtraining syndrome ist weit verbreitet in der Forschung, und nun sagt Kleinert: „Ich gehe davon aus, dass das Überwettkampf-Syndrom immer mehr eine Rolle spielen wird.“ Seit etwa fünfzehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema, spricht mit Sportlerinnen und Sportlern über ihren Wettkampfalltag und Probleme, die sich daraus ergeben. Er sagt: „Es ist grenzwertig, was zum Teil im Profisport abläuft.“ Denn: Zu viel Sport macht krank. Und das betrifft nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf.

Einer, der das bereits vor Jahren erkannt hat, ist Nationalspieler Thomas Müller. Seit Anfang 2009 ist er Fußballprofi und hat seitdem rund 800 Spiele bestritten: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Welt- oder Europameisterschaft, dazu immer wieder Testspiele und Trainingslager auf nahezu allen Kontinenten.

„Du darfst drei Wochen Luft holen, dann wirst du wieder unter Wasser gedrückt. Mental ist das schon eine große Belastung“, sagte Müller schon vor der EM 2016. Da war er gerade einmal 26 Jahre alt, stand sozusagen in der Blütezeit seiner Karriere. Seither ist der Fußball-Terminkalender noch enger, sind die Ruhephasen immer seltener geworden. In diesen Tagen verbringt Müller einen Teil seiner Sommerpause bei der Nationalmannschaft, um in der Nations League anzutreten.

Der Profifußball ist zu einem Hamsterrad für Millionäre geworden, die oft ein Leben im Takt von Englischen Wochen führen. Luka Modric, der kroatische Mittelfeldstratege von Real Madrid, absolvierte 24 Spiele zwischen dem 30. September und dem 20. Dezember 2020 – sechs Mal stand er dabei für die Nationalmannschaft auf dem Rasen, achtzehn Mal für seinen Klub. Durchschnittlich lagen lediglich 3,45 Tage (83 Stunden) zwischen diesen Partien, wie die Spielergewerkschaft Fifpro in ihrem aktuellen Flash Report schreibt.

Modric ist kein Einzelfall. Harry Maguire spielte zwischen dem 20. Dezember 2020 und dem 21. Februar 2021 für Manchester United in der Premiere League, dem FA Cup, dem EFL Cup und der Europa League 19 Spiele und kam zwischen ihnen nur auf eine Pause von durchschnittlich 3,39 Tagen (81,3 Stunden). Hinzu kommen: Flüge, Busfahrten, neue Hotels, andere Zeitzonen. Oftmals ist dieses Pensum nur mit Schmerzmitteln zu ertragen.

Fassade der Unbesiegbarkeit bröckelt

Wozu das führen kann? Wer nach einer Antwort sucht, muss seinen Blick über den Fußball hinaus richten. Zum Tennis. Oder zum Turnen beispielsweise. Zu Naomi Osaka oder Simone Biles. Zwei Frauen, die zuletzt offen über ihre psychischen Probleme sprachen und die Diskussion über die mentale Gesundheit von Spitzensportlern dadurch erst in die Öffentlichkeit rückten. Und auch wenn sich ihre Probleme nicht nur aus der körperlichen Überbelastung speisten, sondern etwa auch aus dem immensen Druck und der Erwartungshaltung, die sie spürten, so gelang ihnen mit ihrer Offenheit etwas Außergewöhnliches: Der Kopf von Sportlern ist kein Tabu mehr.