Fußball-WM in Qatar : Die Auserwählten von Eintracht Frankfurt

Die ersten Spiele sind gespielt, der Ball rollt in Qatar: So langsam kommt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Fahrt. Im Wüstenemirat ebenfalls mit von der Partie sind sieben Profis von Eintracht Frankfurt. Wir stellen sie vor und erklären, was sie im Besonderen auszeichnet.

Randal Kolo Muani: Das Kraftpaket

Randal Kolo Muani ist der namhafte Nachzügler aus der Bundesliga. Weil der Leipziger Torjäger Christopher Nkunku aufgrund einer im Training erlittenen Knieverletzung für die WM ausfällt, hat Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps Frankfurts Sturmjuwel doch noch nominiert. Der in Bondy nahe Paris geborene Kolo Muani kommt für den Weltmeister zwar erst auf zwei Länderspielkurzeinsätze gegen Österreich und Dänemark. Aber bei der Eintracht kommt das Kraftpaket, das zu Frankreichs Olympiaaufgebot in Tokio gehörte, in seinem ersten Jahr in der Bundesliga bereits auf acht Treffer und elf Torvorlagen – zehn davon in der Bundesliga – in 23 Pflichtspieleinsätzen.