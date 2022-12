WM-Aus für Portugal : Die Ära Ronaldo endet mit Tränen

Der letzte Angriff von Cristiano Ronaldo wurde von den beiden Händen Yassine Bounous abgewehrt, der letzte Angriff auf den Fußballstar Portugals von zwei zupackenden Sicherheitsmitarbeitern. Als er nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf dem Gang in die Kabine war, rannte ein junger Mann auf dem Rasen. Seine Absicht war unklar, aber die Ordner machten kurzen Prozess, ehe sich Ronaldo auf den langen Weg durch den Kabinengang machte. Er hielt, begleitet von einer Kamera, die Hand vor die Augen, um die Tränen zu verbergen, die ihm offenbar kamen. Denn hier ging etwas Großes zu Ende. Etwas ganz Großes.

Dass Ronaldo nochmal bei einer WM spielt, dürfte ausgeschlossen sein. Beim Turnier 2026 ist er 41 Jahre alt. Dass Ronaldo nochmal für Portugal spielt, ist möglich. Schließlich ist er ein Mann der Rekorde. Die Partie am Samstagabend im al-Thumama-Stadion war sein 196. Länderspiel. Er zog gleich mit Badr al-Mutawa aus Kuwait. Mit einem weiteren Spiel hätte er die Bestmarke alleine, mit vier weiteren die 200. Mit 118 Toren ist er Portugals Rekordtorschütze und seit diesem Turnier der einzige Spieler, der bei fünf verschiedenen WM-Endrunden traf. Wahr ist aber auch: Ronaldo blieb in seinen acht K.o.-Spielen bei einer WM in 570 Minuten ohne Treffer.