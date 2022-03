Aktualisiert am

Portugal in WM-Play-offs : Darum hat Ronaldo seine Hauptrolle verloren

Seit fast 18 Jahren steht Cristiano Ronaldo in Portugals Nationalteam im Mittelpunkt. 115 Tore erzielte der Star. Doch nun heißt es plötzlich: Große Namen, Zahlen und Statistiken sind nichts wert.

Was wird aus Cristiano Ronaldo? Diese Frage beschäftigt seit Monaten den Fußball in England, wo die schwankenden Leistungen des mittlerweile 37 Jahre alten Fußballstars im Trikot von Manchester United viel Gesprächsstoff liefern. Für die portugiesische Nationalmannschaft, in der Ronaldo seit fast 18 Jahren eine Hauptrolle spielt und die Weltbestmarke von 115 Toren erreichte, hat sie eine ähnlich zentrale Bedeutung.

Wenn Ronaldo bei Portugal-Spielen frei steht und den Ball fordert, ist er für seine Mitspieler praktisch unübersehbar. Er ruft, streckt seine langen Arme in die Luft und spreizt alle Finger ab. Im Play-off-Halbfinale gegen die Türkei stand der portugiesische Rekordnationalspieler in der 94. Spielminute frei auf der rechten Seite. Er fing an zu gestikulieren.