Cristiano Ronaldo bei der WM : Vom Superhelden zum Störfaktor

Ohne ihn haben die Portugiesen besser gespielt: Cristiano Ronaldo in der ungewohnten Rolle des Jokers Bild: AP

Es mag ziemlich ungerecht erscheinen, dass sich auch nach einem spektakulären 6:1-Sieg Portugals gegen die Schweiz, nach einer beeindruckenden Darbietung des weitgehend unbekannten Stürmers Goncalo Ramos, der drei Tore geschossen und ein weiteres vorbereitet hatte, immer noch ein anderer im Mittelpunkt stand.

Aber so ist sie eben, die Beschaffenheit dieser überdrehten WM-Welt, in der es schon um Fußball geht, aber eben auch um Geschichten, Mythen und Skandale. Und das Kapitel, das in Qatar dem großen Cristiano-Ronaldo-Epos hinzugefügt wird, ist nicht nur faszinierend und mitreißend, sondern auch sehr vielschichtig.