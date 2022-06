Aktualisiert am

Darum ist die WM für Costa Rica so wichtig

Deutscher Gegner in Qatar

Deutscher Gegner in Qatar :

Deutscher Gegner in Qatar : Darum ist die WM für Costa Rica so wichtig

Nationalspieler Francisco Calvo spielt mit seinem Sohn nach dem Sieg über Neuseeland. Bild: AFP

Die WM-Qualifikation ist ein Erfolg für das ganze Land, das nicht immer hinter seiner Nationalelf stand. In Qatar in der deutschen Gruppe kommt es nun vor allem auf den Trainer und drei Routiniers an.