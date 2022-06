Flick glaubt an Sané : „Wir werden ihn unterstützen“

Gemeinsame Zukunft in Aussicht: Bundestrainer Flick (r.) glaubt an die Qualitäten von Leroy Sané Bild: dpa

Leroy Sane schnürt sich noch die Fußballschuhe, als seine Kollegen auf dem Trainingsplatz längst Passübungen machen. Der kurze Pfiff zum Sammeln von Hansi Flick ertönt, der Münchner muss sich sputen – schließlich stößt er als Letzter zum Kreis, der sich um den Bundestrainer gebildet hat.

Es sind Szenen wie diese beim Abschlusstraining für den Klassiker in der Nations League gegen England am Dienstag (20.45 Uhr/ im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF), die selbst diejenigen verzweifeln lassen, die es gut mit Sane meinen. Flick gehört dazu. Noch. „Auch bei ihm geht es darum, die Bereitschaft zu zeigen, dass ich im Spiel bin, aktiv bin, die Intensität habe“, sagte Flick am Montag ungewohnt deutlich über sein größtes Sorgenkind.

Der Bundestrainer streichelt den Bayern-Profi wie keinen zweiten Nationalspieler, im Training umarmt und neckt er ihn. Er weiß: „Leroy kann ein Unterschiedsspieler sein.“ Weil er von den Qualitäten des Bayern-Profis für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolut überzeugt ist, will Flick ihn weiter fördern: „Wir werden ihn unterstützen und haben absolutes Vertrauen in seine Qualität.“

Ob er Sané nach dessen mäßiger Leistung beim 1:1 gegen Italien auch am Dienstag beim zweiten Nations-League-Spiel in München gegen England wieder in der Startelf aufbieten wird, ließ der Bundestrainer gleichwohl offen.

Unterstützung drücke sich nicht allein dadurch aus, bemerkte Flick. Sané habe als Spieler „enorme Qualitäten“. Entscheidend sei aber bei dem Flügelstürmer auch immer, auf dem Platz „die Bereitschaft zu zeigen, dass er aktiv ist“. Doch dieser stellt mitunter seine Teilnahmslosigkeit fast zur Schau.

Bei den Bayern verzweifeln sie mitunter am Hochtalentierten. Trainer Julian Nagelsmann rätselte darüber, warum Sane nach starker Hinrunde krass abfiel und meinte konsterniert: „Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht.“ Erfolglos.

Lothar Matthäus glaubt noch an das Durchstarten des Hochtalentierten. „Wenn Leroy einer hinbekommt, dann Hansi“, sagte der Rekordnationalspieler und forderte via Bild: „Leroy muss allen, die ihm vertrauen, jetzt etwas zurückgeben.“ In zehn Länderspielen unter Flick stand Sané achtmal in der Startelf und erzielte vier Tore – drei gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein, eines gegen Island.