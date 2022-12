Brasilien nach WM-Aus : Neymar postet Chats mit Teamkollegen

Aktualisiert am

Die Seleção verarbeitet das enttäuschende Aus bei der Weltmeisterschaft in Qatar, allen voran Neymar: Bei Instagram veröffentlicht der Superstar private Nachrichten und bedankt sich bei Trainer Tite.

Brasiliens Superstar Neymar hat nach dem Aus bei der Fußball-WM in Qatar private Chats mit einigen seiner Teamkollegen veröffentlicht. In seiner Instagram-Story postete der Neymar Teile der Unterhaltungen mit Kapitän Thiago Silva, Verteidiger Marquinhos sowie Offensivspieler Rodrygo. „Ohne deren Erlaubnis“, wie der 30-Jährige selbst schreibt. „Damit ihr seht, wie sehr wir es gewollt haben und wie sehr wir zusammengehalten haben.“

In den Nachrichten versucht Neymar, seine Mitspieler nach dem Viertelfinalaus in Qatar aufzumuntern. Beim 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien waren Marquinhos und Rodrygo mit ihren Versuchen jeweils gescheitert. Beiden macht er keine Vorwürfe.

„Ein Elfmeter wird nicht verändern, was ich über dich denke. Ich bin für immer bei dir und du weißt das“, schreibt er etwa an Marquinhos, mit dem er bei Paris Saint-Germain zusammenspielt. An den 21 Jahre alten Rodrygo von Real Madrid schreibt Neymar, dass dieser ein „Star“ sei und eines Tages noch einen Pokal nach Brasilien bringen werde.

Dank an Trainer Tite

Auch für seinen langjährigen Nationaltrainer Tite findet Neymar emotionale Worte. Er wolle Tite für alle Lehren danken – „und das waren so viele“, schrieb Neymar am Sonntag bei Instagram: „Du wirst immer einer der besten Trainer sein, die ich hatte und haben werde.“

Tite hatte nach dem Aus in Qatar bekräftigt, wie geplant Ende des Jahres als brasilianischer Nationaltrainer aufzuhören. „Du hättest es verdient gehabt, mit dem Pokal gekrönt zu werden“, schrieb Neymar: „Danke, Professor Tite, für all das Lernen.“ Vor allem Tites Anspruch, mental stark zu sein, werde er „nie vergessen“, schrieb der Profi von Paris Saint-Germain. Das sei auch in diesen bitteren Momenten gefragt.

Zu seiner persönlichen WM-Bilanz äußerte sich Neymar ebenfalls: „Ich bin psychologisch am Boden“, schrieb er auf Instagram: „Das war sicherlich die Niederlage, die am meisten wehgetan hat, die mich zehn Minuten lang wie gelähmt ließ, bevor ich endlos in Tränen ausgebrochen bin. Es wird leider noch sehr lange wehtun.“