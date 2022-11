Bosnien zieht Testspiel zurück : Lieber nicht gegen Russland

Die bosnische Fußball-Nationalmannschaft läuft nun doch nicht in Russland auf. Offenbar wurde der Druck der Öffentlichkeit zu hoch. Der ukrainische Verband fordert den Ausschluss Irans von der WM in Qatar.

Der bosnische Fußballverband hat die Verschiebung eines am 19. November in St. Petersburg geplanten Freundschaftsspiels gegen Russland bekanntgegeben. „Das Match (...) wird nicht an diesem Termin stattfinden“, teilte der Verband nach einer Vorstandssitzung am Montag mit.

Die Ankündigung des geplanten Auftritts der Nationalauswahl in Russlands zweitgrößter Stadt hatte in Bosnien-Hercegovina Anfang Oktober entrüstete Reaktionen ausgelöst. Nationalspieler, Sportfunktionäre und andere Personen des öffentlichen Lebens hätten eine „richtiggehende Revolte“ vom Zaun gebrochen, berichtete das bosnische Portal „klix.ba“.

„Zu einem späteren Zeitpunkt“

Die Empörung der bosnischen Öffentlichkeit richtete sich gegen den Umstand, dass Russland seit Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Die seitdem verhängten Sanktionen richten sich auch gegen den russischen Sport. Russische Mannschaften dürfen etwa nicht mehr an FIFA- und UEFA-Wettbewerben teilnehmen. Reine Freundschaftsspiele sind aber bislang nicht betroffen.

„Die Austragung dieses Freundschaftsspiels wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, ließ der Fußballverband am Montag verlauten. Beobachter in Sarajevo gehen aber davon aus, dass die Mannschaft von Nationaltrainer Iwajlo Petew in absehbarer Zeit wohl nicht in Russland auflaufen. Der 47-jährige Bulgare trainiert seit Anfang des Vorjahres die bosnische Nationalmannschaft.

Derweil hat der ukrainische Fußballverband (UAF) hat den Ausschluss der iranischen Nationalmannschaft von der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Qatar gefordert. Als Grund verwies der Verband in einer Presseerklärung auf seiner Internetseite auf zahlreiche Medienberichte über systematische Menschenrechtsverletzungen in Iran.

Ein weiterer Anlass für einen möglichen Ausschluss ist laut UAF die mutmaßliche Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Medienberichten zufolge soll Russland dabei mehrfach iranische Kampfdrohnen vom Typ Schahed 136 eingesetzt haben. Sowohl Moskau als auch die Regierung in Teheran bestreiten dies. Ferner verlangte der UAF weitere Sanktionen gegen Russland bis hin zum Ausschluss aus dem Weltfußballverband FIFA und der Europäischen Fußball-Union UEFA. Anlass dafür seien die Bemühungen des russischen Fußballverbandes (RFS), ukrainische Vereine und Verbände in den besetzten Gebieten in russische Strukturen einzugliedern.