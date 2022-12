Messi kommt nicht durch : Argentinische Weltmeister brechen Bus-Parade ab

Millionen Menschen wollen die Weltmeister um Lionel Messi in Buenos Aires feiern. Mit dem Bus kommt die Nationalmannschaft nicht durch, am Ende müssen die Fußballer auf Hubschrauber umsteigen.

Angesichts der enormen Menschenmassen ist die Fan-Parade zum Empfang der Weltmeister in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires abgebrochen worden. Nachdem der Bus mit der Nationalmannschaft in mehreren Stunden kaum vorangekommen war, verließen die Spieler am Dienstag das Fahrzeug auf einer Sportanlage und bestiegen zwei Hubschrauber der Wasserschutzpolizei. Anschließend überflogen sie die wartenden Fans in der Innenstadt von Buenos Aires. Millionen Menschen jubelten den Spielern in den Helikoptern zu.

In einem offenen Bus war die Nationalmannschaft am Dienstagmittag vom Gelände des Fußballverbandes AFA vor den Toren von Buenos Aires in die Hauptstadt aufgebrochen. Angesichts der riesigen Menschenmenge kam der Bus allerdings nur im Schritttempo voran oder teilweise gar nicht mehr. Auf der geplanten Route hätte die Mannschaft noch Stunden gebraucht. Nach Polizeiangaben waren rund fünf Millionen Menschen in Buenos Aires unterwegs.

Verbandspräsident Claudio Tapia erhob Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden. „Sie haben uns nicht erlaubt, alle Menschen am Obelisken zu begrüßen, und dieselben Sicherheitskräfte, die uns eskortiert haben, haben uns nicht erlaubt, weiterzufahren.Tausendmal Entschuldigung im Namen aller Meisterspieler. Eine Schande“, schrieb er auf Twitter.

Zwei Fans sind indes auf den Bus des Teams um Kapitän Lionel Messi gesprungen. Ein Mann sprang am Dienstag von einer Brücke in den offenen Doppeldeckerbus des Teams, wie in von der Zeitung „La Nación“ veröffentlichten Videos zu sehen war. Mehrere Spieler versuchten noch, ihn per Handzeichen von seinem Vorhaben abzubringen. Ein zweiter Mann landete auf dem hinteren Teil des Busses, rutschte ab und stürzte auf die Straße. Ob er sich dabei verletzte, war zunächst unklar.