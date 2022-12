WM-Finalsieg über Frankreich : Argentinien hat jetzt den Fuß Messis

An einem Abend vieler guter Nachrichten für Argentinien ließ Lionel Messi noch etwas verlautbaren, das die Stimmung sogar weiter steigerte. „Ich möchte noch ein paar Spiele als Weltmeister erleben“, sagte er am Sonntagabend im Sender TyC Sports. „Ich liebe den Fußball, was ich tue. Ich genieße es, in der Nationalmannschaft zu sein.“ 2026, bei der kommenden WM in den USA, Kanada und Mexiko, wird der 35-Jährige nicht mehr dabei sein, das hatte er bereits angekündigt. Nach dem WM-Sieg im Finale gegen Frankreich wollte er aber noch nicht von der großen Fußballbühne abtreten.

36 Jahre ist es her, dass die „Hand Gottes“ von Diego Maradona Argentinien den Weg zum WM-Titel wies. So viel himmlische wie betrügerische Hilfe war nun gar nicht nötig. In einem Jahrhundertfinale, das unglaubliche Wendungen nahm, reichte der Fuß Lionel Messis. Der war immer im Spiel, wenn es für Argentinien etwas zu jubeln gab. Erst beim Elfmeter zum 1:0 (23. Minute), dann beim 3:2 (108.), wie auch beim 2:0 von Ángel Di María, als Messi den Angriff einleitete. Im Elfmeterschießen traf er als erster Schütze sicher. Danach jubelte er nur noch mit, als Gonzalo Montiels traf und alles klar machte.

Es war wohl das beste Endspiel in der bisherigen WM-Geschichte, da sich herausragende, kuriose, erstaunliche und atemraubende Szenen in einer Dichte mischten, wie es im Fußball äußerst selten ist. Argentinien sah nach 70 Minuten Überlegenheit wie der sicherer Sieger aus. Dann kam Frankreich auf und glich durch Kylian Mbappé (80. und 81.) aus. Nach Messis zweitem Tor in der Verlängerung war es wieder Mbappé, der Frankreich ins Elfmeterschießen brachte. Dort wurde Torwart Emiliano Martinez zum herausragenden Spieler. Den Versuch von Kingsley Coman parierte er, Aurelien Tchouameni vergab.

„Diego lächelt jetzt sicherlich“

Die argentinische Party danach kannte keine Grenzen. Einige Spieler ließen ihre Handykameras für Livevideos bei Instagram mitlaufen. Zu sehen waren Bierkübel auf dem Kabinentisch, die aus dem gleichnamigen Horror-Film bekannte Puppe „Chucky“ mit Champagnerflasche zwischen den Beinen – und Trainer Lionel Scaloni, der mit Champagner übergossen wurde. Singend zogen die Spieler an den Journalisten in der Interviewzone vorbei. Angeführt wurde die Parade von Messi mit dem WM-Pokal in der Hand. Zum Gespräch erschien er nicht mehr. Die Pressekonferenz mit ihm wurde abgesagt.

Wer konnte es ihm verdenken. Nach vier vergeblichen Anläufen seit 2006, als er in Deutschland zum ersten Mal auf die WM-Bühne trat, machte er es Maradona nach. Das Idol der Argentinier hatte den Titel 1986 gewonnen. Vor zwei Jahren war er gestorben. „Glückwunsch, Argentinien. Diego lächelt jetzt sicherlich“, schrieb Brasiliens Fußballlegende Pelé auf Instagram. „Er ist unter uns. Zum Glück haben wir es geschafft, diese Trophäe zu stemmen. Davon haben wir lange geträumt“, sagte Trainer Lionel Scaloni. „Es hätte ihm gefallen, er wäre als Erster auf den Platz gekommen, um mit zu feiern.“

Bevor Messi um 21.43 Uhr Ortszeit im Stadion in Lusail den WM-Pokal in die Höhe heben durfte, war er schon zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet worden. Messi ist der einzige Spieler, dem die Ehre, den Goldenen Ball zu gewinnen, seit der Einführung 1982 gleich zwei Mal zuteilwurde. Schon nach der Finalniederlage 2014 in Brasilien gegen Deutschland war Messi zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Auf den Plätzen zwei und drei folgten laut Einschätzung der Technical Study Group des Weltverbandes FIFA der Franzose Mbappé und der Kroate Luka Modric.

Emiliano Martinez wurde zum besten Torhüter des Turniers gekürt. Die Trophäe benutzte der 30-Jährige nach der Übergabe für einen obszönen Jubel, als er den Goldenen Handschuh provokant vor seinen Unterleib hielt. Der Grund für diese verstörende Geste blieb zunächst unklar. Auch der beste Jungspieler kommt aus der Weltmeister-Mannschaft: Der 21 Jahre alte Enzo Fernandez sicherte sich diese Wertung. Frankreichs Offensivstar Mbappé bekam die Auszeichnung zum besten Torschützen mit acht Treffer und schaute neben all den Argentiniern beim Foto entsprechend enttäuscht drein.

Glücklich indes waren die Argentinier, auch ohne konkrete Party-Pläne. Wann der neue Weltmeister von Qatar aus Richtung Heimat aufbrechen und wie er dort mit seinen Fans feiern wird, stand am Sonntagabend noch nicht fest. „Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber wir wollen feiern, unsere Landsleute verdienen das“, sagte Trainer Scaloni nach dem 4:2-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Frankreich. „Vor dem Spiel wollte ich nichts darüber wissen, weil ich mich einfach auf das Spiel fokussiert habe. Jetzt, wo wir Weltmeister sind, bin ich offen dafür, was die Spieler sagen werden.“